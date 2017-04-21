За калиткой: финский пирог с лисичками

Мария Койвестойнен работает в турфирме и много путешествует. Но о своих финских корнях помнит. С ней мы готовим пирог с лисичками. В Суоми его называют mummon kantarellipiirakka или «бабушкин пирог».
Пирог с лисичками
литр лисичек (1)
200 гр. твердого сыра (2)
125 гр. пшеничной муки (3)
50 гр. ржаной муки (4)
100 мл сливок (5)
2 яйца (6)
70 гр. сливочного масла (7)
150 гр. мягкого творожного сыра (8)
средняя луковица (9)
3 зубчика чеснока (10)
разрыхлитель (11)
черный перец (12)
соль (13)
Перво-наперво трем сыр. Пирог сыром не испортишь: чем больше, тем вкуснее. Для теста смешиваем масло с пшеничной и ржаной мукой. Все это рубим ножом (это важно!), пока не получится масляно-мучная крошка. Добавляем к ней две трети тертого сыра и 5-6 ложек воды. Месим тесто. Оно должно получиться суховатым, с водой переборщить нельзя.
Готовое тесто отправляем на полчаса в холодильник. А пока займемся начинкой. Мелко режем лук и чеснок. Отправляем их на сковородку. Жарим на растительном масле. Туда же — мелко порезанные лисички.
Обычно такой пирог пекут со свежими грибами или с замороженными. В магазинах Петрозаводска мы нашли только маринованные.
Раскатываем тесто и выкладываем его в форму. Бортики должны получиться достаточно высокими: начинки много. В подостывшую поджарку из грибов и лука добавляем мягкий сыр. Все это выкладываем на тесто.
Очередь — за заливкой. Взбиваем яйца, сливки с солью и перцем. Сверху — остатки тертого сыра. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.
Пирог с лисичками хорош и горячим, и холодным. Главное — душевная компания.
— Hyvää ruokahalua! — сказали бы финны. Приятного аппетита!
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