За калиткой: финский пирог с лисичками

Мария Койвестойнен работает в турфирме и много путешествует. Но о своих финских корнях помнит. С ней мы готовим пирог с лисичками. В Суоми его называют mummon kantarellipiirakka или «бабушкин пирог».

Пирог с лисичками литр лисичек (1) 200 гр. твердого сыра (2) 125 гр. пшеничной муки (3) 50 гр. ржаной муки (4) 100 мл сливок (5) 2 яйца (6) 70 гр. сливочного масла (7) 150 гр. мягкого творожного сыра (8) средняя луковица (9) 3 зубчика чеснока (10) разрыхлитель (11) черный перец (12) соль (13)

Перво-наперво трем сыр. Пирог сыром не испортишь: чем больше, тем вкуснее. Для теста смешиваем масло с пшеничной и ржаной мукой. Все это рубим ножом (это важно!), пока не получится масляно-мучная крошка. Добавляем к ней две трети тертого сыра и 5-6 ложек воды. Месим тесто. Оно должно получиться суховатым, с водой переборщить нельзя.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Готовое тесто отправляем на полчаса в холодильник. А пока займемся начинкой. Мелко режем лук и чеснок. Отправляем их на сковородку. Жарим на растительном масле. Туда же — мелко порезанные лисички.

Обычно такой пирог пекут со свежими грибами или с замороженными. В магазинах Петрозаводска мы нашли только маринованные.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Раскатываем тесто и выкладываем его в форму. Бортики должны получиться достаточно высокими: начинки много. В подостывшую поджарку из грибов и лука добавляем мягкий сыр. Все это выкладываем на тесто.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Очередь — за заливкой. Взбиваем яйца, сливки с солью и перцем. Сверху — остатки тертого сыра. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.

Пирог с лисичками хорош и горячим, и холодным. Главное — душевная компания.

— Hyvää ruokahalua! — сказали бы финны. Приятного аппетита!

Фото: «Республика»/Леонид Николаев Фото: «Республика»/Леонид Николаев

«Республика» благодарит кулинарную студию МИКС и Татьяну Шевнину за гостеприимство.