За калиткой: финский пирог с лисичками

Финны, говорят, не собирают грибы, в которых может появиться червь. Любимый гриб — лисичка. Бабушкин пирог с грибами готовим с настоящей финкой Марией Койвестойнен.

Мария Койвестойнен работает в турфирме и много путешествует. Но о своих финских корнях помнит. С ней мы готовим пирог с лисичками. В Суоми его называют mummon kantarellipiirakka или «бабушкин пирог».

За калиткой: пирог с лисичками

Пирог с лисичками

литр лисичек (1)

200 гр. твердого сыра (2)

125 гр. пшеничной муки (3)

50 гр. ржаной муки (4)

100 мл сливок (5)

2 яйца (6)

70 гр. сливочного масла (7)

150 гр. мягкого творожного сыра (8)

средняя луковица (9)

3 зубчика чеснока (10)

разрыхлитель (11)

черный перец (12)

соль (13)

За калиткой: пирог с лисичками

Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Перво-наперво трем сыр. Пирог сыром не испортишь: чем больше, тем вкуснее.  Для теста смешиваем масло с пшеничной и ржаной мукой. Все это рубим ножом (это важно!), пока не получится масляно-мучная крошка. Добавляем к ней две трети тертого сыра и 5-6 ложек воды. Месим тесто. Оно должно получиться суховатым, с водой переборщить нельзя.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев

 

Готовое тесто отправляем на полчаса в холодильник. А пока займемся начинкой. Мелко режем лук и чеснок. Отправляем их на сковородку. Жарим на растительном масле. Туда же — мелко порезанные лисички.

Обычно такой пирог пекут со свежими грибами или с замороженными. В магазинах Петрозаводска мы нашли только маринованные.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев

 

Раскатываем тесто и выкладываем его в форму. Бортики должны получиться достаточно высокими: начинки много. В подостывшую поджарку из грибов и лука добавляем мягкий сыр. Все это выкладываем на тесто.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Очередь — за заливкой. Взбиваем яйца, сливки с солью и перцем. Сверху — остатки тертого сыра. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.

Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев

 

Пирог с лисичками хорош и горячим, и холодным. Главное — душевная компания.

— Hyvää ruokahalua! — сказали бы финны. Приятного аппетита!

Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Фото: «Республика»/Леонид Николаев
За калиткой: пирог с лисичками

Фото: «Республика»/Леонид Николаев

«Республика» благодарит кулинарную студию МИКС и Татьяну Шевнину за гостеприимство.

«За калиткой. Кухня народов Карелии» — кулинарный проект интернет-телевидения «Сампо». Брусника с толокном, сибирские пельмени, хачапури и фаршированная рыба: пошаговые рецепты. Наши повара — русские и карелы, армяне и немцы, белорусы и японцы. Народы в Карелии живут разные.

 

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Анастасия Залазаева
Анастасия Залазаева
Журналист «Республики»
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