За калиткой: бульгоги по-корейски

Чэн Тэхве приехал в Россию из Сеула — учить русский язык. В Петрозаводске уже полгода, но блины и борщ готовить пока не научился. Поэтому каждый день ест что-нибудь свое, корейское. Например, бульгоги – блюдо из мяса и овощей.

Добавить в маринад для мяса сахар – это нормально, если готовишь корейское блюдо. В Южной Корее, если еда не острая, значит, кисло-сладкая.

БУЛЬГОГИ [1] 400 гр. свинины [2]рис [3] ½ ст. л. сахара [4] 5-6 ст. л. соевого соуса [5] 1 ст. л. устричного соуса [6] 1 ст. л. кунжутного масла [7] зеленый лук [8] 7-8 зубчиков чеснока [9] 2 небольших луковицы [10] 3 шампиньона

Начинаем с овощей: режем шампиньоны, репчатый и зеленый лук, причем ломтики должны быть довольно крупными. А вот чеснок, наоборот, нарезаем мелко.

— В Корее мы не едим хлеб, картошку едим редко, — говорит Тэхве, орудуя ножом. – И мясо готовим нечасто, в основном – рыбу и овощи. Я видел в России такой салат: морковь по-корейски. Но в Корее я его никогда не ел, не знаю, почему его так назвали.

В Южной Корее застолья без овощей не бывает. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Чеснок режем мелко. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Остальные овощи, наоборот, крупно. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Готовим в кастрюльке. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Ссыпаем овощи в кастрюльку и режем мясо – тонкими ломтиками, чтобы приготовилось быстрее и есть было удобнее. Для бульгоги берем свинину, говядину в Корее тоже готовят часто. Баранина совсем не в ходу, и собачье мясо, вопреки стереотипам, используют все реже.

— У молодежи собака не популярна, — рассказывает Тэхве. – Вообще корейцы не все любят это мясо: в основном те, кто постарше.

Мясо кладем к овощам и начинаем готовить маринад. Это ответственный момент: соусы и специи в Корее уважают. Заливаем мясо соевым соусом, к нему добавляем устричный, а еще – кунжутное масло и сахар. Перца кладем немного, блюдо не должно получиться сильно острым.

Перемешиваем – можно прямо руками, как обычно делают корейцы, — и ставим кастрюлю на плиту, на средний огонь. Тушим мясо до готовности, не забываем помешивать, чтоб не пригорело.

Соевого соуса не жалеем. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Устричный соус можно поискать в суши-магазинах. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Можно ставить на плиту. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

— Вообще в Корее готовка – это женское дело. Но сейчас я живу в общаге, поэтому сам часто готовлю себе, — рассказывает Тэхве. Домой он вернется только летом, так что упражняться в кулинарии придется еще месяца три.

В качестве гарнира варим рис. Корейцы едят круглый, но мы таких тонкостей не знали и купили длиннозерный. Получилось тоже неплохо.

Бульгоги раскладываем по тарелкам, едим обязательно палочками – все-таки корейское блюдо.

«Республика» благодарит кулинарную студию МИКС и Татьяну Шевнину за гостеприимство.