«Снизим тарифы – спасем отрасль»

Высокие тарифы на перевозку щебня ж/д транспортом – это проблема, определяющая состояние всей республиканской горной промышленности. Ситуация, при которой более 70% в структуре себестоимости карельского щебня составляют транспортные расходы, фактически отсекает наших щебеночников от рынка. Им невыгодно уменьшать издержки и наращивать объемы производства – на выходе их продукт будет все равно дороже, чем у конкурентов.

При этом важно учитывать, что горнопромышленный комплекс в Карелии – один из основных, бюджетообразующий. Сегодня здесь работают 370 предприятий, и многие из них находятся в предбанкротном состоянии.

Правительство республики пытается переломить «тарифное давление» уже не первый год. На прошлой неделе карельские чиновники вновь сели за стол переговоров с представителями основных заинтересованных сторон: ОАО «РЖД», операторами-перевозчиками и собственно предпринимателями-горнопромышленниками. Совещание проходило в закрытом режиме. О его результатах доктор экономических наук, карельский вице-премьер Юрий Савельев говорит со сдержанным оптимизмом: «Есть пусть небольшие, но победы».

В очередном выпуске проекта «Аналитика» руководитель экономического блока карельского правительства объясняет суть «щебеночного кризиса», перечисляет конкретные способы его преодоления и даже называет сроки. А еще подчеркивает, что сегодняшняя многоуровневая работа Карелии по решению проблемы тарифов на перевозку щебня – это прецедент и опыт, которыми в дальнейшем смогут пользоваться другие регионы, испытывающие те же самые трудности.