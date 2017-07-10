На сильной стороне

Моногород – это город, чья судьба определяется работой одного предприятия или производственной цепочки. Карелия в этом плане – регион уникальный и сложный: у нас 11 моногородов. Такого количества нет ни в одном субъекте федерации. Плюс в регионе сегодня непростая экономическая ситуация. В итоге республиканское правительство вынуждено использовать самые разные и часто довольно нестандартные способы, чтобы обеспечить развитие этих территорий. Проведение стратегической сессии по поиску новых инвестиционных ниш – одна из таких мер.

Специалисты Фонда развития моногородов, республиканские чиновники, руководители крупных промпредприятий и, собственно главы карельских моногородов сели за стол переговоров, чтобы найти неиспользуемый потенциал монотерриторий и превратить его в бизнес-идею.

«Политика развития моногорода должна выстраиваться с опорой на его сильные стороны», — заявляет доктор экономических наук вице-премьер Карелии Юрий Савельев и в разговоре с главным редактором информагентства Марией Морозовой «раскладывает» эту стратегическую сессию по отраслям и проектам. Так, чтобы по ним можно было фактически проследить карту развития карельских моногородов как в самой ближайшей, так и в глобальной перспективе.

Смотрите очередной выпуск проекта «аналитика с Юрием Савельевым» — все, что сегодня нужно знать о карельских моногородах.