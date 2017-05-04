Дом.com: Кондопожская трагикомедия

Длинный стол зала заседаний администрации Кондопоги поделил участников заседания межведомственной комиссии на два лагеря. Ближе к окну сели сторонники признания дома № 18 по улице Шежемского аварийным. Напротив них оказались противники такого решения.

Заседание межведомственной комиссии Сторонники признания дома аварийным Противники признания дома аварийным

Деревянный дом по одним данным построили в 51 году, по другим — сразу же после войны. По сути, это – барак с покосившимся уличным туалетом. Выгребная яма находится рядом со спортплощадкой местной школы. Той самой, где работал Сергей Шежемский, в чью честь и назвали улицу.

В подъезде дома. Фото: Максим Алиев В подъезде дома. Фото: Максим Алиев В подъезде дома. Фото: Максим Алиев

Первый раз исследование дома провели в 90-х годах специалисты РГЦ «Недвижимость». Износ дома тогда оказался от 65 до 70%. То ли экспертиза не убедила чиновников, то ли документы затерялись, но дом в числе аварийных не попал, а в 2014 году полусгнивший барак и вовсе включили в очередь на капремонт. Несмотря на это, жильцы все эти годы настаивали на том, что их дом – аварийный и должен быть расселен.

В начале прошлого года по заказу Фонда капремонта компания «Рея» сделала экспертизу, и выяснилось, что износ дома составляет всего 35%, и деревянный барак вполне пригоден для жизни. Капремонт начали в декабре. На старые стропила постелили новую кровлю, а гнилые стены дома обшили металлопластиковыми панелями. Внешне дом преобразился, но внутри по-прежнему остался бараком. Правда, к качеству ремонта у жильцов возникли претензии.

Жильцы не успокоились и продолжили бороться за право признания дома аварийным и даже за свои деньги провели новую экспертизу, которая подтвердила выводы 20-летней давности. «Дом представляет опасность для проживающих в нем людей», — указала в заключении компания «Кронос», но выводы эти не произвели впечатления на городскую администрацию, упорно отказывающуюся признать дом аварийным.

Только после многочисленных обращений в различные инстанции кондопожские власти объявили о проведении межведомственной комиссии, которая может признать дом аварийным.

После того, как была объявлена дата проведения заседания, жители дома воспрянули духом, решив, что власти Кондопоги решили прислушаться к их голосу, но с первых минут заседание все больше напоминало трагикомедию с элементами бюрократического фарса.

Эксперт компании «Рея», указавший в документах, что износ здания всего 35%, рассказал, что проводил исследование по техзаданию Фонда капремонта, а на вопрос, видел ли он, что стены в квартирах держатся на стяжках и болтах, ответил, что заходил только в подъезд, а смотреть стены квартир изнутри вообще «не имел права».

— У вас в заключении написано про трещины в бетоне. О каких трещинах в бетоне может идти речь, когда у нас фундамент в основном сделан из кирпича, обмазанного раствором, — продолжали сыпать вопросами жильцы, но ответа более внятного, чем «мы делали экспертизу по техзаданию фонда капремонта», не получали.

На фоне молодого человека более убедительно выглядела эксперт компании «Кронос-Карелия» Ирина Цумарова.

— Больше всего удивило меня состояние конькового бруса. Это брус, на котором все стропила держатся. Я провела по нему рукой и счистила его. Не стала счищать дальше, потому что это все рухнет. Мы завернули в красивую бумажку неизвестно что. Там возможность обрушения очевидна, — подытожила эксперт и подкрепила свои слова фотографиями.

Впрочем, слова и фотографии на представителей фонда капремонта, похоже, не произвели особого впечатления.

— Вы не используете таблицу 2, если ссылаетесь на ВСН (ведомственные строительные нормы: прим. ред.), — сообщила тоном рецензента диплома, обнаружившего ошибку в оформлении сноски, заместитель начальника производственно-технического отдела Фонда капремонта Ольга Падачева.

Далее выяснились и более интересные вещи. Полностью отремонтировать дом возможно, но по самым скромным прикидкам это обойдется в сумму около 6 миллионов рублей, а прошедший в декабре капремонт дома обошелся в 2 миллиона.

— Мы делаем капитальный ремонт исходя из лимита средств, который жильцы могут собрать до 2040 года. За рамки этого лимита мы выйти не можем. Собираемость выходит, в частности по этому дому, 2 миллиона. Вот на эти 2 миллиона мы и выполняем виды работ. Мы берем самые приоритетные, — пояснил представитель фонда капремонта.

Вопрос, почему самыми приоритетными были признаны обшивка гнилых стен без обновления фундамента и цоколя и укладка новой кровли без замены стропильной системы, так и повис в воздухе.

Дом после ремонта Дом после ремонта

— Дом ремонтопригодный, — заявил представитель Минстроя Виктор Собарин, присутствовавший на встрече. — Поднимитесь на кровлю. Посмотрите на стропильную систему, посмотрите на коньковый брус. Он гнилой насквозь. Он стоит только за счет металлопрофиля, который сверху уложен, — пыталась убедить его в обратном эксперт компании «Кронос» -Я понимаю, но это все заменяется, — настаивал на своем чиновник. — Это можно заменить, но стоимость замены будут составлять больше стоимости строительства нового дома. — Это уже другой вопрос, — подвел черту дискуссии работник Минстроя

Не видя смысла дальнейшего разговора, ведущий заседания начальник отдела городского хозяйства администрации Кондопоги Александр Михеев предложил перейти к голосованию.

Сотрудники мэрии Кондопоги голосуют за признание дома аварийным Представители Роспотребнадзора и МЧС голосуют за признание дома аварийным представитель Минстроя Виктор Собарин голосует против признания дома аварийным

Из всех присутствующих на заседании право голоса оказалось только у четырёх человек. Представители Роспотребнадзора и МЧС прислушались к просьбам жителей и проголосовали за признание дома аварийным. Представитель Минстроя Виктор Собарин и работники городской администрации проголосовали против.

Со счетом 3:2 участники заседания вновь отказались признавать дом аварийным, но тут в дело вмешался глава Кондопоги Валерий Анхимов. Понимая, что заседание может вылиться в скандал, он тут же предложил отменить результаты голосования и назначить очередную, уже четвертую, экспертизу. На этот раз инструментальную: с бурением шурфов в земле, которые, по всей видимости, должны показать, что причина аварийного состояния 70-летнего дома – непрочное грунтовое основание, а не сгнившие за полвека доски.

Экспертизу едва не назначили, как вдруг выяснилось, что на ее проведение денег у администрации нет, а жильцы за свой счет очередную экспертизу проводить не хотят.

В итоге было решено оставить вопрос до следующего заседания межведомственной комиссии. Каким образом изменится мнение всех ответственных чиновников – не понятно, равно как не ясно и то, кто будет отвечать за проведенный капитальный ремонт аварийного дома, если дом № 18 на улице Шежемского все-таки признают подлежащим сносу. Именно перспектива общения с прокуратурой, по мнению жильцов дома, и пугает чиновников местной администрации, упорно не желающих признавать дом аварийным. По некоторым данным, таких домов, по сути аварийных, но не попавших в программу расселения, только в Кондопоге больше 150.

Мнение эксперта: Анна Лопаткина сопредседатель РШ ОНФ, депутат Законодательного Собрания РК Ситуация в республике не меняется, несмотря на призыв врио главы Карелии признавать такие дома аварийными. На встрече с представителями муниципалитетов он призвал менять стереотипы в голове и начать действовать, но фактически пока ничего не изменилось. Во-первых, состав межведомственной комиссии изначально формируется так, что члены комиссии – работники администрации и будут поддерживать позицию главы поселения. И они всегда упираются, они всегда будут голосовать против. При этом представители комиссии от Роспотребнадзора и пожарных говорят о том, что нужно дом признавать аварийным. Почему-то те, кто отвечает за жизнь людей, они понимают значение экспертизы, говорящей о бедственном состоянии дома. У нас есть две основные компании, которые делают заключения. Получается, что когда заключение делается по госконтракту, ни у кого из чиновников не возникает вопросов, но как только эту же компанию нанимают жители частным порядком, то ответственные люди считают, что к этой экспертизе можно не прислушиваться. Получается, что это какие-то двойные стандарты. При этом совершенно не понятна позиция местных властей, которые боятся, что их накажут за ранее произведенный капремонт аварийного дома. Есть позиция Минстроя, в которой говорится, что капремонт не является ограничением для признания дома аварийным. В данном случае в экспертизе компании «Рея» на основании которой производился кпремонт про состояние несущих конструктивных элементов не было ни слова. А вот зачем Фонд капремонта принял экспертизу без оценки капитальных конструкций дома – вопрос более глобальный. Может надо внимательней посмотреть остальные заключения, чтобы потом половина домов не рухнуло в одночасье, где капремонт был сделан? Все эти вопросы нужно решать на региональном уровне, а в данном конкретном случае с домом № 18 на улице Шежемского, если не будет решения межведомственной комиссии, нам остается обратиться в в прокуратуру и суд.