Дружить в промышленных масштабах

Промышленность в Карели сегодня на подъеме. Показатели опережают среднероссийские. При этом портфель республиканских промышленных проектов растет: идет процесс создания новых предприятий, старые площадки ищут актуальные пути развития.

Вице-премьер Карелии, доктор экономических наук Юрий Савельев убежден, что будущее регионов зависит теперь прежде всего от их способности взаимодействовать друг с другом. «Возлагать все надежды на федеральные деньги больше не стоит — приоритеты Москвы поменялись. Теперь речь идет не о прямом финансировании отдельных предприятий, а о выстраивании межрегиональных технологических цепочек», — отмечает Юрий Савельев. Получается, и государству, и инвесторам сегодня интересны не отдельные регионы и проекты-одиночки, а своеобразные промышленные межтерриториальные союзы. Именно они способны поддержать экономику такой большой страны, как Россия, и обеспечить исполнение стратегии импортозамещения.

При этом речь не идет об отказе от международного сотрудничества. Оно получает новое направление — азиатское. Так, Карелия сейчас работает над соглашением с китайской провинцией Фуцзянь. Накануне делегация из Китая посетила нашу республику. Что интересовало гостей и какие основные направления совместной работы были определены, смотрите в мартовском выпуске проекта «Аналитика с Юрием Савельевым».