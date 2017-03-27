Дом.соm: друг человека – враг соседа

Начнем – чтобы после не возвращаться – с этической стороны проблемы. Мораль постараемся никому не читать, но обозначим: жизнь в многоквартирном доме – штука сложная, целиком построенная на компромиссах. Завел собаку – надень перед прогулкой намордник и возьми поводок, чтобы она не укусила соседского ребенка. Услышал собачий скулеж выше этажом – посмотри на часы: есть время, когда скулить соседским собакам разрешается. В общем, необходимо взаимное уважение. Если не получается – действуйте по закону. В случае совместного проживания в одном доме «собачников» и их соседей законов много.

Ситуация в одном из домов Октябрьского района в Петрозаводске необычна тем, что хозяйка держит в квартире целую стаю собак — четыре или, по некоторым данным, пять больших псов. Обычно люди, у которых так много собак – например, профессиональные заводчики — живут в частном секторе. Однако в нашем случае — обычная квартира в многоэтажке и налицо застарелый конфликт между людьми.

Тут уже впору вооружиться знаниями законов и правил. Конечно, если соседи упрямой владелицы собак хотят избавиться от четвероногих. Правда, пока они ограничиваются устными жалобами – как нам рассказали в республиканской полиции, ни одного письменного заявления от жильцов этого дома в отношении «собачницы» не поступало. Впрочем, такой подъезд в столице Карелии не единственный, поэтому расскажем подробно, как можно поступить в этой ситуации.

Самый главный документ

Начнем с главного – прав и обязанностей. Естественно, они есть и у «собачницы», и у ее соседей. Основные права прописаны в Конституции страны. Вот они:



Статья 25

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

Статья 37

Пункт 5.

Каждый имеет право на отдых.



Статья 42



Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Положения Конституции, конечно, очень общие. Если приложить их к конфликту «собачницы» и ее соседей, казалось бы, в конце туннеля четко просматривается тупик. Потому что, с одной стороны, люди совсем не обязаны жить в пропахнувшем мочой и калом подъезде, в котором то и дело выступает хор зверей. А с другой стороны, хозяйка псов вовсе не должна пускать в свою квартиру кого бы то ни было без решения суда. Какие собаки? Нет никаких собак – скажет она через дверь. И все. Количество этих четвероногих в одной квартире пока законом не регулируется.



Собачий аусвайс

Теперь к обязанностям. Их больше у «собачников», и первый вопрос, который должны были задать своей «нехорошей» соседке обитатели описываемого дома – а ваши ли это, собственно, псы? Чем докажете? Тем более что, по словам самих соседей, всю свою стаю женщина подобрала на улице.

— Я подобрала в свое время дворняжку с улицы. Согласно Гражданскому кодексу страны, я должна обратиться в полицию и написать в заявлении: я нашла безнадзорное животное, — рассказала программе Дом.соm инструктор-кинолог Наталья Михайлова. — Полиция должна предпринять меры по розыску хозяина. Если через полгода владелец не нашелся, животное становится моей собственностью.

А у собственника обязанностей много. Первое: он должен на каждую собаку завести ветеринарный паспорт. Это вполне официальный документ, в котором должны быть прописаны: где проживает, на какую кличку откликается, каковы особые приметы, были ли сделаны прививки. Одна из них – прививка от бешенства — является обязательной. Ее наличие контролирует региональный Роспотребнадзор. Сам ветпаспорт имеет регистрационный номер, по которому можно найти владельца собак.

— Если у этой женщины нет такого заявления в полицию, нет ветеринарных паспортов животных, они не привиты от бешенства – это уже нарушение, — считает Наталья Михайлова.

Заявление в полицию о четвероногой находке можно написать по образцу, представленному в группе «ВКонтакте» «Правовая зоозащита». Проверить, есть ли у хозяйки собак все вышеперечисленные документы, можно в следующих государственных организациях:

— Управление ветеринарии республики Карелия: Петрозаводск, улица Свердлова, дом 8. Телефон:76-97-59.

— Республиканская станция по борьбе с болезнями животных: Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 24. Телефон: 74-74-36.

— Роспотребнадзор Карелии: Петрозаводск, улица Пирогова, 12. Телефон: 76-35-93.

Если необходимых документов нет, можно смело обращаться в полицию с письменным заявлением о том, что собаки проживают в доме на птичьих правах. То есть, незаконно.



Дурнопахнущее соседство

В этом же заявлении стоит расписать, какие неудобства приносят соседские псы. Впрочем, в городской полиции нас уведомили о том, что все подобные вопросы находятся сегодня в компетенции муниципалитета – то есть, мэрии Петрозаводска.

— Соседям необходимо обратиться либо в Жилищную инспекцию, либо в администрацию Петрозаводска, — заявил замначальника УМВД карельской столицы Сергей Типунов. — Если граждане обратятся к нам в полицию, мы, конечно же, проведем проверку, но данные материалы вынуждены будем перенаправить по подведомственности, так как в настоящее время органы внутренних дел не уполномочены принимать решения по привлечению данных лиц к административной ответственности за условия содержания.

— Государственная жилищная инспекция республики Карелия: Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, дом 4. Телефон: 26-41-30.

— В мэрии логично обратиться в Управление экологии: Петрозаводск, проспект Ленина, 2. Телефон: 71-35-66.

— В соответствии с Гражданским кодексом она несет ответственность за животных, она обязана обеспечивать им соответствующее содержание. Выгул, питание, вакцинация – это ее обязанность по закону, — подчеркнула Наталья Михайлова. — Если она этого не обеспечивает, соседи могут подать на нее в суд. Запах, лай — есть санитарные нормы содержания жилых помещений в Петрозаводске. Еще можно вызвать участкового – но только при жалобах на шум. А он у нас регламентируется Правилами благоустройства Петрозаводска – шуметь животные в доме имеют право с 08:00 до 22:00. Причем, чем больше этих жалоб и вызовов, тем лучше в суде будет подтверждаться ущемление прав потерпевшей стороны.

Кроме того, если соседи снизу обнаружат на своем потолке следы протекших собачьих экскрементов – что немудрено, если в квартире их целая стая и днем с ними никто не гуляет – можно обращаться в суд с иском о компенсации вреда имуществу.

— Однозначно будет решение вынесено в их пользу. На этом же основании можно требовать у суда, чтобы животных удалили из квартиры, считает Наталья Михайлова.

Эксперт-кинолог рассказала программе Дом.соm, что в России уже есть судебные прецеденты, когда в таких же ситуациях нерадивых хозяев обязывали удалить животных из квартиры. Некоторые случаи зафиксированы на сайте организации «Правовая зоозащита». Чаще всего владелец – или судебные приставы – отправляли псов в приют, содержание в котором, кстати, должен оплачивать хозяин четвероногих. И это в случае, если квартира в собственности «собачника». Если же жилье муниципальное, теоретически дело может кончиться расторжением договора социального найма. И тогда собаки окажутся в приюте, а их владелец – на улице.

На прогулку – с чистой совестью!

Есть и другая сторона проблемы– выгул собак. Правила, которым обязан следовать любой «собачник», регламентирует республиканский закон «Об административных правонарушениях».

«Допущение нахождения собак без поводка и намордника на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и иных общественных местах, создающее угрозу общественной безопасности, а также выгул собак на территориях организаций здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных организаций и организаций, работающих с несовершеннолетними, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от пятисот до трех тысяч рублей».

Сейчас схема, по которой должны штрафовать нарушителей этого закона, такова: сотрудники ППС, вызванные на место правонарушения или увидевшие противозаконные действия самостоятельно, оформляют необходимые материалы и отправляют их в городскую прокуратуру, где составляют протокол об административном правонарушении. Далее этот протокол отправляют в административную комиссию, которая имеет право налагать штрафы. Выглядит все это слишком сложно и малоэффективно. Возможно, поэтому петрозаводские дворы по весне напоминают малоаппетитные минные поля.

Кроме того, хозяин четвероногих обязан убирать за своими питомцами экскременты. Правда, в окрестностях Петрозаводского городского округа есть только два места, куда официально разрешено выбрасывать отходы жизнедеятельности собак – это скотомогильники на Шуйском шоссе и в Бесовце. Поэтому на это требование закона чаще всего закрывают глаза и собаководы, и контролеры. В лучшем случае неаппетитный мешок выбросят в урну.

Суд разберется

Как говорят эксперты, решение этого конфликта скорее всего приведет стороны в суд. Проигравшая сторона оплатит издержки победившей и, либо в России появится еще один прецедент выселения собак в приют, либо соседи будут вынуждены смириться с четвероногим соседством. В любом случае, отстаивать свои права всегда имеет смысл.