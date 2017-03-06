Дом.cоm: поставили на теплосчетчик

Жительница микрорайона Древлянка в Петрозаводске Фрида Данилевская рассказала, что выросшая на тысячу рублей сумма в январских квитанциях за тепло ее очень расстроила. Поначалу она даже подумала, что повысились тарифы. Опечалило петрозаводчанку и то, что надбавка к содержанию неработающим пенсионерам, которую так ждали и планировали потратить на ремонт, «съедена» повышающим коэффициентом за тепло.

— Когда я начала разбираться, то увидела, что применен повышающий коэфффициент 1,5. Я поинтересовалась в компании, они сказали, что будут применять такой коэффициент к тем, у кого нет счетчиков на горячую воду в квартирах и общедомовых счетчиков учета тепла. Обещают нам, что если до 31 марта будет заключен договор с какой-нибудь компанией на установку счетчика, то будет сделан перерасчет. Сейчас совет дома проводит эту работу. По поводу того, что надо устанавливать общедомовой счетчик, я даже не слышала и другие люди не слышали, — посетовала петрозаводчанка. — У нас очень грамотный председатель совета дома, она сама пошла выяснять, даже не дожидаясь, когда люди стали ей звонить. Она все выяснила. Технические возможности у нашего дома есть, чтобы поставить счетчик, деньги на счете у нас есть, поэтому если бы было от управляющей компании предупреждение раньше, то это было бы делано давно. Я считаю, и не только я, что в этом виноваты все-таки управляющие компании, — сказала Фрида Данилевская.

С января начал действовать повышающий коэффициент для домов, не оборудованных общедомовыми счетчиками на воду или тепло. Таким образом, если в доме нет счетчиков на тепло и горячую воду, то платить придется больше в зависимости от площади квартиры.

В Петрозаводске в список «невезучих» попали 480 домов — их жителям в феврале пришли квитанции с повышающим коэффициентом. Переплата оказалась серьезной, у некоторых сумма выросла в полтора раза. Это новая норма, установлена правительством России, и применяется она к тем многоквартирным зданиям, где нет общедомовых приборов учета тепла.

Вопрос «оприборивания» домов обсудили недавно на планерке ЖКХ в мэрии столицы Карелии. Начальник управления по сбыту тепловой энергии карельского филиала ТГК-1 Вячеслав Гончаров подробно ответил на вопросы руководителей управляющих компаний и жителей.

Как выяснилось, в Петрозаводске есть около 300 многоквартирных домов, которым повезло и которые избавлены от бремени повышающего коэффициента. В этом списке — старый жилфонд, ветхое, аварийное жилье. Есть также дома, где тепловая нагрузка зданий ниже 0,2 гигакалории в час (в основном это малоэтажные дома — высотой до трех этажей); наконец, многоэтажки, где просто нет технической возможности такие счетчики установить.

Вячеслав Гончаров сообщил, что коэффициент применен в отношении 7800 квартир Петрозаводска, где жители до сих пор не исполнили свои обязанности по установке индивидуальных приборов учета. Официально уже давно было заявлено: эта норма вводится для того, чтобы мотивировать граждан устанавливать счетчики и уходить от нормативов. Правило простое: если поставить счетчик, то повышающий коэффициент применяться не будет. Других вариантов нет.

На заседании председатель комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска Денис Жердев сообщил, что уже есть обращения — жалобы жителей, когда счета выставлены в домах, где технически невозможно установить счетчик. По данным ТГК-1, таких домов около трехсот, однако эта информация, возможно, неполная.

— Но если такие дома еще есть и у управляющих компаний есть такая информация и соответствующие документы, то их нужно направлять к нам в филиал ТГК-1, и повышающий коэффициент не будет применяться к таким домам, — сообщил Вячеслав Гончаров.

Вместе с тем в Госжилинспекции Карелии пояснили, что жителям домов, где нет технической возможности установить теплосчетчик, но которым по ошибке начислили повышающий коэффициент, перерасчет сделан не будет.

— Если выясняется, что отсутствует техническая возможность, то перерасчет будет сделан только с момента установления данного факта, это прописано в правилах предоставления коммунальных услуг, — сообщила Светлана Калинина, начальник отдела ГЖИ Карелии.

Карельский филиал ТГК-1 готов заключить с собственниками помещений договор по установке счетчиков с рассрочкой. Для этого собственники должны принять соответствующее решение на общедомовом собрании.

Управляющая компания или председатель совета дома должны направить заявку в филиал на получение коммерческого предложения. Затем нужно провести общее собрание дома и определится: заключать договор на установку на предложенных условиях с ТГК-1 или воспользоваться услугами управляющей компании. После этого нужно отправить протокол собрания и заявку в ТГК-1.

— Обращаю внимание, что при заключении договора на установку общедомового прибора учета с любой организацией до 31 марта этого года начисления платы за предыдущие месяцы будут сняты. Жильцам сделают перерасчет и вернут заплаченные с января деньги.

Специалист ТГK-1 также рассказал, что целесообразно устанавливать сразу и прибор учета, и автоматический регулятор тепла. Каждая заявка рассматривается индивидуально. Рассрочка по закону об энергосбережении предоставляется на пять лет, а проценты на рассрочку начисляются в размере ставки рефинансирования. Стоимость установки оборудования может значительно различаться для разных домов и зависит от объема потребляемой энергии: от 150 тысяч до полутора миллионов рублей.

За муниципальные квартиры при установке счетчиков будет платить мэрия, сообщил в свою очередь Денис Жердев.

Специалист ТГК-1 попросил администрацию города уточнить перечень муниципальных домов.

— В июне 2016 года мы обращались в администрацию, и информации мы не получили. У нас есть сведения, когда наниматели сами нам информацию дали или когда мы обращались в реестр учета недвижимости — оформляли заявки — и получили эту информацию, — сказал Гончаров.

Вячеслав Гончаров также ответил на вопрос, почему для многих жителей правительственное нововведение стало неприятной неожиданностью. Многие люди подумали, что это было какое-то повышение тарифов. Уведомления разнесли по подъездам всего за неделю до повышения, и виной тому, по словам Гончарова, бюрократические проволочки.

Об экономичности установки счетчиков пока речи не шло, даже Денис Жердев усомнился в том, что при установке счетчиков будет экономия.

«Республика» сравнила лишь суммы в квитанциях двух домов в Петрозаводске. Отопление в квартире в 34 квадратных метра в старом доме на Невского, 40 в среднем стоит 1800 рублей в месяц, а отопление по нормативу в квартире 44 квадрата на Мерецкова, где нет теплосчетчика, обходится в 1300 рублей.

По итогам разговора в мэрии стало понятно, что впереди — работа над ошибками и многочисленные разбирательства с абонентами: людям придется разъяснять, будет ли выгодна установка приборов учета, как работы и прибор можно оплатить в рассрочку. И разъяснять нужно быстрее — к лету тарифы на ЖКУ вновь поднимутся, и платить придется еще больше.