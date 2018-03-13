Валентина Пивненко: «От вашего голоса зависит очень многое»

18 марта в России состоятся выборы президента. Депутат Государственной думы Валентина Пивненко обратилась к жителям Карелии с призывом прийти в этот день на избирательные участки.

— Это очень важный конституционный момент, связанный с будущим нашей страны, будущим каждого региона и каждого жителя, — отметила Пивненко. – Прийти на выборы и отдать свой голос – это значит проголосовать за будущее своей семьи, своей Родины, за перспективу, которая сегодня очень нужна. Мы выбираем человека, который по своей должности является верховным главнокомандующим. А это значит, что в его руках находится весь ресурс, который обеспечивает защиту и безопасность каждого гражданина России.

От вашего голоса зависит очень многое. Я вас очень прошу подумать о завтрашнем дне, подумать о мире, о будущем наших детей, наших стариков. Ваш выбор – это выбор будущего всей страны, сильной и великой России. Приходите на выборы, доверьте свой голос тому кандидату, который будет уверенной рукой управлять нашей страной, — заявила депутат Госдумы.