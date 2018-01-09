Вице-премьером Карелии по вопросам здравоохранения назначен Игорь Корсаков 

Игоря Корсакова назначили заместителем премьер-министра Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты. Глава Карелии подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Игорь Корсаков имеет высшее медицинское образование. Он выпускник Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция» и Волго-Вятской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Игорь Корсаков работал заместителем начальника управления Министерства юстиции Чувашии, главным судебным приставом республики. С 2010 года занимал должность главного судебного пристава Нижегородской области.

Заместитель премьер-министра Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, ранее курировавшая отрасли здравоохранения и социальной защиты, будет координировать и контролировать деятельность Министерства культуры и Министерства по делам молодежи, физкультуре и спорту.