Избирательная комиссия отменила результаты выборов в Ладве

Территориальная избирательная комиссия признала недействительными результаты выборов депутата Ладвинского совета по четвертому избирательному округу, которые прошли 10 декабря.

Как пояснил начальник управления организации избирательного процесса Григорий Футрик, комиссия нашла нарушения при голосовании вне стен избирательного участка.

В частности, на выездном голосовании должны были присутствовать два члена избирательной комиссии, а также два наблюдателя, представляющие интересы разных кандидатов. Однако во время этой процедуры присутствовал лишь один член избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Теперь выборы в Ладве будут проведены повторно в единый день голосования в сентябре 2018 года. Аналогичная ситуация сложилась в Куземском поселении. По результатам выборов депутата в местный совет по пятому одномандатному округу оба кандидата набрали по 10 голосов, и таким образом выбрать победителя там не получилось. Выборы там признали несостоявшимися и отложили вопрос избрания депутата на сентябрь следующего года.