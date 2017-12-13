ЦИК Карелии: выборы в Ладве признали недействительными не по вине кандидатов

ЦИК Карелии прокомментировал признание выборов депутата совета Ладвы недействительными.

10 декабря 2017 года в территориальную избирательную комиссию Прионежского района поступила жалоба наблюдателя на действия участковой избирательной комиссии. Нарушения по мнению наблюдателя, касались организации голосования вне помещения для голосования. Председатель участковой избирательной комиссии № 371 своевременно не объявил о том, что голосование пройдет вне помещения для голосования. Это не позволило наблюдателю присутствовать.

При этом голосование проводил один член комиссии с правом решающего голоса, присутствовал один член территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, что также противоречит нормам законодательства.

ТИК Прионежского района проверила факты, изложенные в жалобе наблюдателя, и признала жалобу обоснованной. В результате выборы были признаны недействительными.

ЦИК Карелии обращает внимание, что допущенные участковой избирательной комиссией нарушения и признание выборов недействительными не связаны с деятельностью конкретных кандидатов или политических партий, выдвинувших

зарегистрированных кандидатов.