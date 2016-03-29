Стать мэром: пошаговая инструкция

До 19 апреля Петрозаводск должен обрести мэра. Конкурсная комиссия уже начала работу, но на момент написания материала ни один кандидат не изъявил желание занять кресло главы города.

Как стать мэром?

Претендовать на место главы города может любой его житель старше 21 года. Подать заявку несложно. Нужно собрать документы и передать их в приемную Петрозаводского городского Совета.

Вот перечень документов, которые нужно представить на рассмотрение конкурсной комиссии:

1. Личное заявление (в нем нужно указать фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, домашний адрес, паспортные данные, ИНН, сведения об образовании, занимаемой должности, судимости или привлечении к административной ответственности, лишении права занимать государственные и муниципальные должности.

2. Анкета (должна быть заполнена и подписана собственноручно, скачать бланк можно здесь). 3. Фотография. 4. Копия паспорта или заменяющего его документа. 5. Копия диплома о высшем образовании. 6. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность кандидата. 7. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 8. Копия ИНН. 9. Копия документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 10. Сведения о размере и об источниках доходов и об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 11. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории России, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории России кандидата и сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей. 12. Сведения о своих расходах, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет. 13. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги и несовершеннолетних детей. 14. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов или вкладов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 15. Заключение медицинской организации. 16. Письменное согласие на организацию проверки достоверности представляемых кандидатом персональных данных и иных сведений при участии в конкурсе. 17. Письменное согласие на соблюдение ограничений и обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности.

Трудовую книжку и документы об образовании кандидат предоставляет по желанию. Проще говоря, подать заявку может и человек без высшего образования.

Это стало предметом дискуссии на первом заседании конкурсной комиссии:

Однако Геннадий Боднарчук, который был назначен заместителем председателя конкурсной комиссии, считает, что таким образом будут соблюдены права всех граждан Петрозаводска. А уж утверждать кандидата без высшего образования или нет, решит комиссия.

Напомним, конкурсная комиссия определит не более двух кандидатур на пост главы города в срок до 15 апреля, а 19 апреля на сессии Петросовета депутаты выберут мэра путём тайного голосования.