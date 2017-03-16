СМИ: новым руководителем «Кареллеспрома» станет бывший подполковник полиции

Новым руководителем «Кареллеспрома» станет подполковник полиции в отставке, сообщают «Вести Карелия» со ссылкой на источник в правительстве. Решение о назначении примут уже сегодня.

По данным деловой газеты, это назначение инициировал Артур Парфенчиков, чтобы разрешить конфликт, сложившийся в руководстве компании, и без спешки разобраться в вопросе о приватизации предприятия. 15 марта гендиректор лесопромышленного холдинга Николай Раскатов подписал приказ о своем уходе в отпуск и назначении и. о. гендиректора «Кареллепрома» петрозаводчанина Павла Дегтярева.

Дегтярев имеет высшее юридическое образование, более 20 лет работал в полиции, возглавлял подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Петрозаводска. С 2003 года после выхода в отставку занимается лесным бизнесом.

Напомним, казус в руководстве «Кареллеспрома» произошел после того, как совет акционеров 10 марта большинством голосов решил не утверждать в должности Олега Арминена, исполнявшего на тот момент обязанности гендиректора. После чего Арминен занял кабинет руководителя и отказывался его покидать.

В правительстве Карелии, которое является крупнейшим акционером холдинга, заявили, что из-за правовых коллизий должность директора предприятия на сегодня остается вакантной.

— Акционеры намерены отстранить от работы всех лиц, вовлеченных в конфликтную ситуацию, и назначить временно исполняющего обязанности руководителя предприятия, — сообщали в пресс-релизе во вторник 14 марта.