Съезд «Единой России» проходит в Москве

Сегодня в Москве открылся съезд партии «Единая Россия», собравший около 2,5 тысячи участников. По уже сложившейся традиции, кроме делегатов, которые были избраны на региональных партийных конференциях, к участию в нем приглашен широкий круг экспертов и гостей. Это руководители федеральных министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители научного сообщества.

В состав карельской делегации вошли глава республики Артур Парфенчиков, секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник, руководитель фракции «Единой России» в ЗС РК Лариса Жданова, врио руководителя регионального исполкома Артем Валюк, руководитель республиканской Общественной приемной Николай Макаров, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, член Генсовета партии Ирина Аутио, секретарь первичного отделения «Ильинское-2» из Олонецкого района Марина Стафеева.

Съезд проходит в одном из павильонов ВДНХ и продлится в течение двух дней. Он начался с работы семи дискуссионных площадок: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

Как отметил Элиссан Шандалович, дискуссии на площадках посвящены наиболее важным и актуальным направлениям развития страны. В центре внимания — партийные проекты и программы, которые «Единая Россия» реализует во всех регионах. Так, на площадке «Качество государства» участники обсудили предложения по повышению качества жизни граждан и защите их прав. В числе главных тем – обеспечение прозрачности выборов, упрощение допуска наблюдателей на избирательные участки, информирование населения о предусмотренных льготах для молодых матерей, повышение качества работы госорганов, недопустимость повторного возврата документов при получении госуслуг и другие инициативы.

— Качество государства определяется именно тем, насколько действенны механизмы защиты прав и свобод граждан во всех сферах. Суверенитет страны, укрепление гражданского общества, стабильное поступательное развитие экономики, эффективная система социальной поддержки — это приоритеты для нашей партии. Мы строим свою работу на принципах открытости и ответственности перед избирателями, и в этом наша сила, залог доверия людей к «Единой России», — сказал Элиссан Шандалович.

Первый день съезда завершится заседанием комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России», которое проведет председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Завтра, во второй день работы съезда, пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайший период выступит Дмитрий Медведев. Кроме того, пройдет плановая ротация Высшего и Генерального советов партии и будут приняты изменения в устав.