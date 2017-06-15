Катанандов пояснил, когда нужно разгонять протестные акции, а когда — игнорировать

Сенатор от Карелии прокомментировал опубликованную в РИА «Новости Федерации» статью «Выражать несогласие с властями надо законными методами: Парламентарии об антикоррупционных митингах».

— Если бы я не знал, кто организатор этих антикоррупционных выступлений, я бы сослался на мнение президента, что коррупция – это огромное зло для России и с ней надо активно бороться, — пишет Сергей Катанандов. — А когда я слышу некие разглагольствования из уст мало понятных людей, я их поддержать не могу, потому что видно невооруженным глазом, какие политические цели они преследуют.

Ведь знамен со словами «коррупция», «экономические трудности», «бедный народ» можно поднимать немало, чтобы мутить народ. Разгонять протестные акции или игнорировать — зависит от места их проведения. Очевидно, что в крупных городах, в столице, только кинь спичку, и тут же разгорится пламя, потому работать надо на упреждение нежелательных последствий, и потому я поддерживаю действия наших полицейских. Тем более согласованное место проведения акции было изменено ее инициаторами в последний момент без уведомления властей.

В небольших же городах власти действительно не стоит обращать внимания на такие митинги. Кроме того, там легче вести диалог с оппозицией, то есть шансов, что с ней можно договориться, больше.

Да, власть не может жить без оппозиции, но оппозиция должна быть способной генерировать реальные идеи, а не талдычить «долой всех и вся», то есть оппозиция должна взрослеть и уходить от радикализма, — подытожил сенатор.