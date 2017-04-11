Сенатор от Карелии предложил сносить пятиэтажки по всей России

В Совете Федерации хотят распространить московскую программу сноса пятиэтажек на регионы. В городах-миллионниках осталось почти 32 тысячи таких домов. Их снос обойдется в 4-9 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

— Мы считаем, что эта тема актуальна не только для Москвы, а для всей страны, и в ряде регионов есть пятиэтажки, которые построили еще раньше, чем в столице. В любом случае, если для Москвы будут принимать специальный закон, надо в нем прописать положение и для регионов, — сообщил изданию сенатор от Карелии Сергей Катанандов.

Напомним, что сегодня сенаторы рассмотрят проект отзыва на законопроект о замене пятиэтажек новыми современными домами в Москве. Как сообщает издание, сенаторы готовы поддержать этот законопроект с определенными оговорками, однако основная претензия к закону — то, что все изменения закладываются в специальный закон для Москвы. Это практически исключает возможность тиражирования этого процесса в других регионах.