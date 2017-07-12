Сегодня завершится прием документов от выдвиженцев на пост главы Карелии

Сегодня последний день, когда кандидаты на пост главы Карелии могут подать документы на выдвижение в Центризбирком Карелии. Прием документов продлится до 18 часов по московскому времени.

С момента выдвижения для кандидата начинается агитационный период, который продлится до ноля часов по московскому времени 9 сентября 2017 года. Кроме того, кандидат имеет право начать сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимых для регистрации, в свою поддержку. Кандидат должен собрать 88 подписей.

С 21 июля ЦИК Карелии начнет принимать документы для регистрации кандидатов.

На сегодняшний день 9 кандидатов подали документы на выдвижение на пост главы Карелии.