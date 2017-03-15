Работники «Кареллеспрома»: протокол собрания акционеров уже готов

Документ, отсутствие которого, по словам Арминена, не позволяло ему покинуть кресло директора, подписан акционерами.

Как нам рассказали сотрудники «Кареллеспрома», на данный момент готов протокол собрания акционеров, которое прошло еще 10 марта и на котором не утвердили Олега Арминена в должности гендиректора предприятия.

Отметим, что это решение вызвало казус, когда прежний директор Николай Раскатов не мог занять кресло, потому что Олег Арминен, назначенный и. о. директора 2 февраля, не передал ему ключи.

Большинство акций предприятия принадлежит государству, и накануне крупнейший акционер заявил, что намерен отстранить от конфликта все заинтересованные стороны. Тем не менее Олег Арминен, по словам работников, продолжает занимать кабинет директора «Кареллеспрома».

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
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