Работники «Кареллеспрома»: протокол собрания акционеров уже готов

Как нам рассказали сотрудники «Кареллеспрома», на данный момент готов протокол собрания акционеров, которое прошло еще 10 марта и на котором не утвердили Олега Арминена в должности гендиректора предприятия.

Отметим, что это решение вызвало казус, когда прежний директор Николай Раскатов не мог занять кресло, потому что Олег Арминен, назначенный и. о. директора 2 февраля, не передал ему ключи.

Большинство акций предприятия принадлежит государству, и накануне крупнейший акционер заявил, что намерен отстранить от конфликта все заинтересованные стороны. Тем не менее Олег Арминен, по словам работников, продолжает занимать кабинет директора «Кареллеспрома».