Пресс-конференция Парфенчикова: главное

Сегодня в Москве Центральное информагентство России «ТАСС» провело пресс-конференцию врио главы Карелии Артура Парфенчикова. Она была посвящена стратегии социально-экономического развития республики.

Руководитель региона начал с того, что рассказал об изменении в структуре правительства. Парфенчиков считает, что привлечение новых кадров позволит повысить эффективность работы. Он напомнил, что до 20 апреля и.о. премьер-министра Александр Чепик представит предложения по новой структуре кабмина.

Производство

За время пребывания в должности врио главы Артур Парфенчиков успел проехать по многим районам Карелии и познакомиться с главными производствами республики. Журналистам Парфенчиков рассказал, что на Костомукшском ГОКе остался доволен современным оборудованием. Отрицательный пример — ситуация на Медвежьегорском молокозаводе.

Артур Парфенчиков признался, что его очень волнует переработка дикоросов. По его мнению, это очень важное направление сельского хозяйства, которое, однако, сегодня совершенно не развито.

– На сегодня в Карелии ни один вид дикороса не собирается и не перерабатывается. В то же время есть несколько видов продукции, которые с успехом идут на экспорт. Например, морошковый нектар или морошковый сок. Очень хотелось бы, чтобы экологически чистые продукты производились у нас в регионе и поступали на прилавки магазинов, – добавил врио главы Карелии.

«Аварийка»

Одним из первых вопросом, интересующих журналистов, стал ход программы расселения аварийного фонда. Парфенчиков признался: ситуация крайне сложная, корни ее уходят в двухтысячные годы, когда были допущены сбои в инвентаризации.

– К сожалению, мы выявили факт, что у нас более 20 тысяч квадратных метров по абсолютно субъективным причинам не попали в реестр аварийного жилья даже на начало программы, – прокомментировал новый руководитель региона.

Парфенчиков также добавил, что сейчас для контроля над качеством строительства активно привлекается население. Кроме того, по мнению врио главы, одним из путей решения проблемы аварийного жилья может быть создание одно- и двухквартирных домов.

– Это интересная идея, которую нужно претворить в жизнь, – добавил Парфенчиков.

Туризм

Журналистов очень интересовало, как в Карелии развивается туризм и имеется ли для этого соответствующая инфраструктура.

– Карелия это уникальный регион, одна из самых ярких жемчужин на карте России. И он расположен близко для жителей европейской части и даже западной Европы. Наша задача – сделать удобную транспортную логистику, – ответил врио главы. Он привел в пример «Ласточку»: для жителей Петербурга она очень удобна. Стоит и вопрос развития авиации.

– В ближайшее время мы начнем проектирование и строительство нового аэровокзала, – добавил Парфенчиков.

Закономерно встал вопрос о безопасности туристов. Парфенчиков отметил, что во избежание трагедий, подобных той, что случилась на Сямозере в прошлом году, правительство будет работать в более жестком режиме. Будут задействованы все контрольно-надзорные службы.

Лес и форма собственности

Прозвучал вопрос о приватизации Кареллеспрома. Парфенчиков заявил, что намерен обеспечить порядок в системе лесопользования. Сейчас, по его мнению, есть нарекания по использованию лесосеки, особенно по участкам, которые находятся у других арендаторов или арендаторов не имеют.

– Сейчас мы активно занимаемся этой проблемой. Недавно «Кареллеспромом» начал руководить новый человек (Павел Дегтярев — прим. ред). Он был не только успешным бизнесменом, но также был связан и с правоохранительными органами. Мы должны все просчитать, мы должны видеть реальные перспективы для жителей Карелии и системы лесопользования. Мы должны в первую очередь обсуждать эффективность работы в той форме собственности, которая существует сейчас, – прокомментировал Парфенчиков.

Приватизация и частная собственность, по мнению врио главы, – это эффективное решение, но не всегда. Сейчас больше проблем с частными предприятиями, а не с государственными. Пример – тот же Медвежьегорский молокозавод.

Политические силы

Журналист «Ведомостей» спросил врио главы Карелии про взаимодействие с местными элитами. Артур Парфенчиков сразу решил расставить точки над i, выразив негативное отношение к самому слову «элита»:

–По отношению к кому это «элита»? К фермеру, к малому предпринимателю? Они все для нас важны, они все для нас «элита». Я сегодня открыт для общения со всеми гражданами. Я работаю с ними в соцсетях, обсуждаю вопросы напрямую. Нам не нужны в этом формате какие-то прослойки в виде «элит». Есть политические силы, и я с ними буду выстраивать конструктивные отношения. Главная задача руководителя региона – решение экономических и социальных задач. Не нужно тратить время и силы на конфликты. Мы делаем акцент на работе с населением. Мой формат очень простой: выезд в район и прямое общение с людьми. Вскоре мы создадим единый день приема, когда любой человек сможет без всякой записи прийти к чиновнику и поговорить.

Артур Парфенчиков также добавил, что уже поговорил с представителями «Справедливой России» и других фракций карельского парламента.