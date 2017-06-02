«Петрозаводск достоин большего!»

Б-2

Мы встречаемся в холле городской администрации. Прогулку начинаем с набережной. Впрочем, это неудивительно, в Петрозаводске так делают все. Первым вопросы начинает задавать Боднарчук:

— Как, — спрашивает, — вам уборка города?

— Плохо, — говорю.

— А что конкретно?

Озираюсь вокруг. Чисто. Плитка разбита, газоны пустые. Но чисто. Лихорадочно вспоминаю, где видела грязь.

— Для нас важно это знать, — торопит Боднарчук. — В этом году мы позже начали уборку — стали заложниками позднего снега. Буквально только что контракт запустили, но подрядчики впервые убирают именно по нашим требованиям. Поэтому сейчас мы активно собираем отзывы — хотим понимать, где надо ужесточить контроль.

— А на ваше открытое письмо о столичном статусе Петрозаводска отзывы уже есть? Что говорят горожане, ваше ближайшее окружение?

— Депутаты Петрозаводского городского Совета мое обращение поддержали единодушно. Уверен, что и депутаты от города в Законодательном собрании будут с нами солидарны. Конечно, мы спросим, что думают по поводу нашей инициативы горожане. Мы хотим услышать буквально каждого. Поэтому сейчас активно разрабатываются механизмы, которые дадут возможность жителям города высказаться на эту тему. При этом звонки в мэрию уже поступают. Люди звонят выразить нам свою поддержку. И я благодарен им за то, что они понимают, насколько для нашего города сегодня важен столичный статус. Это не просто почетное звание. Речь идет о реальном и понятном инструменте привлечения в город дополнительных денег.

Б-5

— Вы не первый говорите о столичном статусе как об инструменте развития города. Попытки разработать в Карелии закон о статусе столицы уже неоднократно предпринимались. Почему вы думаете, что вам удастся то, с чем не справились ваши предшественники?

— Потому что сейчас самый благоприятный момент. Совсем недавно прошли выборы депутатов Петросовета и Законодательного собрания. Громкая политическая борьба на ближайшие четыре года утихла, а значит, никто не превратит нашу идею в предвыборное оружие. Ведь раньше, как вы помните, инициативы о столичном статусе возникали исключительно в периоды избирательных кампаний и исходили от действующих мэров. Народ их поддерживал, но дальше слов дело не шло. И кроме этого, мы с вами перманентно были заложниками вечной борьбы города и республики. В такой обстановке Петрозаводск не мог рассчитывать на какие бы то ни было законодательные подарки. Сейчас у Карелии новый руководитель. Он в подобных войнах никогда не участвовал, и поэтому мы можем надеяться на конструктивный диалог.

— Кстати, первое, на что обратил внимание Артур Парфенчиков, приехав в Карелию, — это состояние городской инфраструктуры в Петрозаводске: он жестко критиковал и состояние дорог, и благоустройство территорий.

— Мы ценим эти замечания и рады тому, насколько новый глава республики неравнодушно относится к Петрозаводску. Он объективен, точен в формулировках, свежим взглядом выхватывает детали, которых мы замыленным глазом иногда не замечаем. Конечно, все понимают, что Петрозаводску не хватает столичного лоска. Вот мы с вами сейчас находимся на набережной. Здесь очень многое необходимо менять. Петрозаводская набережная должна стать жемчужиной города. Сегодня Карелия входит в десятку самых посещаемых туристических регионов России. И когда к нам сюда приезжают гости, то первое, куда они попадают, — это город Петрозаводск. А в Петрозаводске, как правило, на набережную. Это наше лицо. Столичный город — это город, который встречает нас ухоженными фасадами, отремонтированными дорогами, развитой системой общепита, комфортными гостиницами. Наши друзья, гости, инвесторы, попадая сюда, должны видеть: здесь живут люди, способные работать и обеспечивать достойный уровень жизни себе и окружающим. Тогда с нами захотят иметь дело, тогда мы в целом как регион станем привлекательнее и для бизнеса, и для туризма. Я думаю, все сегодня осознают, что для республики в целом законодательное закрепление столичного статуса Петрозаводска не менее важно, чем для самого города. Для республиканского правительства закон о столичном статусе прежде всего обеспечивает механизм работы с федеральным бюджетом. Статья расходов на столичный статус в республиканском бюджете позволит Карелии вести с федеральным центром переговоры о возможности дополнительного финансирования.

Б-3

— Если новый закон о статусе столицы Карелии будет принят, сколько денег сможет получить город на исполнение своих столичных функций?

— Я бы не хотел сейчас называть конкретных сумм. Просто для того, чтобы не втягивать город в заочный торг с республикой и не делать горожан его заложниками. В своем обращении я предложил создать рабочие группы по разработке законопроекта. В них смогут войти все заинтересованные стороны. Мы со своей стороны готовы к обсуждению и компромиссам. Наша задача как можно скорее сесть за стол переговоров и найти решение. Мы обязаны это сделать прежде всего ради наших горожан. Ведь речь идет не о разовом финансировании, а о ежегодных, стабильных деньгах. Они позволят городу планировать будущее на много лет вперед.

— На что все-таки планируется направить «столичные средства»?

— Это будут решать горожане. Но для примера могу привести обсуждающуюся сейчас инициативу продления петрозаводской набережной. Это долгосрочный и дорогостоящий проект. Средства на исполнение столичных функций могли бы стать одним из источников его финансирования. Я уверен, что эту инициативу многие поддержат. Для каждого жителя Петрозаводска набережная много значит. Для меня она связана с приятными воспоминаниями. Конечно, это прогулки. Свадьбы всех моих друзей. Позже — городские праздники. Это такое место в городе, где само собой поднимается настроение — здесь у каждого из нас пережито столько счастливых моментов.

— А любимое место в городе у вас есть? Такое, чтобы вы там чувствовали себя как-то по-особенному?

— Набережная! Здесь ощущается простор. Во многих городах, где я был, красиво. Но в них нет нашего размаха — питерского, имперского масштаба. Наш город ведь задумывался как маленький Петербург — с круглыми площадями, с широкими проспектами.

На самом деле в России таких городов, как Петрозаводск, мало. Хотя, конечно, я могу быть необъективен. У меня ведь кроме Петрозаводска не так-то и много настоящих городов в жизни было. Отец — военный. Все мое детство мы промотались по гарнизонам закрытых территорий. Что я там видел? Петрозаводск для меня, по сути, стал первым местом, которое я осознал именно как город. И поэтому он для меня настолько дорог, что роднее и красивее я себе представить не могу.

Б-4

— Вы до сих пор замечаете эту красоту?

— Честно скажу, сейчас уже не всегда. Я теперь хожу по городу совершенно по-другому — вижу только это бесконечное «тут яма», «там не убрали», «здесь отремонтировать». Не отпускает ответственность. Да и дома близкие теперь тоже считают нужным говорить мне только о городских проблемах. Даже приходится их иногда останавливать, настолько они увлеклись городским благоустройством.

— На что чаще всего жалуются люди сегодня, в том числе ваши близкие? Назовите три городские проблемы, которые надо решать в первую очередь.

— Дороги, общественный транспорт и фасады исторических зданий. А еще люди очень часто говорят о том, что у нас недостаточно высок уровень городских мероприятий. Жители Петрозаводска теперь много ездят, бывают за границей и хорошо себе представляют, какими должны быть по-настоящему хорошо организованные городские праздники.

А знаете, наши люди вообще-то не любят жаловаться. Когда они сообщают нам о какой-то проблеме, то чаще всего повторяют фразу: «Петрозаводск достоин большего». И я с ними совершенно согласен. Наш город достоин быть настоящей столицей своей республики и гордостью ее жителей!

Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— Мы с вами находимся возле пусть и не исторического, но очень важного для горожан здания. О судьбе торгового дома «Карелия-Маркет» сейчас много говорят. Готов ли город принять себе на баланс такой непростой объект и что будет с ним дальше?

— Здание не будет брошено, это совершено точно. Но пока рано говорить о том, как оно будет использоваться — еще идут судебные процедуры. Мне лично хотелось бы видеть здесь социальный объект. Может быть детский досуговый центр. Но это будут решать горожане, когда мы получим на руки документы и сможем оценить все нюансы. Вы же сами видите, в каком здесь все состоянии. В центре города это, конечно, недопустимо. То же самое касается и Дома офицеров. Мы надеемся, что сейчас там проблема решится при участии республиканских властей. В этих вопросах я абсолютно солидарен с точкой зрения Артура Парфенчикова: Петрозаводску нужно возвращать его исторический облик. Мы должны беречь фасад каждого исторического дома, сохраняя то наследие, которое у нас есть. И при этом мы можем развивать современные направления по благоустройству. По моему мнению, именно сочетание исторического облика и современной начинки придаст Петрозаводску его изюминку.

Б-4

— Вы увлекаетесь историей. В какую историческую эпоху развития Петрозаводска вы хотели бы жить?

— Во времена Чарльза Гаскойна. Я считаю, что роль этого великого британца в жизни нашего города недооценена. Он предлагал революционные вещи. Петрозаводск тогда был форпостом империи — важной ступенью в становлении государства. Какое же тогда шло развитие, как было интересно!

— Вам сегодня не обидно, что Петрозаводск все больше становится похож на обычный провинциальный город? Ничем не примечательный и по сути интересный только его жителям?

— Я с вами не согласен. За такими городами, как наш, будущее России. И историческое, и экономическое, и, конечно, туристическое. Посмотрите, многие крупные компании двигаются сейчас по пути развития региональных сетей. На высоте сегодня межрегиональное сотрудничество. Столичная публика для отдыха все больше выбирает именно небольшие российские города — многим действительно интересна гастрономическая культура, национальные традиции и история родной страны. Мы об этом часто говорим с моими друзьями и коллегами из других городов. Нам с вами сейчас важно этот момент не упустить: надо искать свои фишки, создавать бренды и предлагать их людям. Но тут мы снова возвращаемся к главному: нельзя накрывать стол в неубранной столовой. Прежде чем звать к себе гостей, нам надо привести наш Петрозаводск в порядок.

Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— Когда-то Петрозаводск ведь действительно входил в десятку самых чистых и благоустроенных городов России. Каким вы помните Петрозаводск своей юности?

— Я родился в поселке Хийтола и в Петрозаводск приехал учиться в Пединституте. Это был девяностый год. Мы жили в общежитии сначала на Промышленной, потом на Герцена. Мое главное городское впечатление того времени — поливальные машины. Тогда общественный транспорт рано заканчивал работу. И до дома мы добирались на поливальных машинах. Руку поднял — остановилась. Всегда подвозили. Эти машины действительно мыли город. Было небогато, но чисто. Именно чистота была визитной карточкой Петрозаводска. Меня сейчас часто не понимают, когда я говорю: город надо мыть шампунем. И это не шутка, это подход к настоящей уборке. Поэтому я был очень рад, когда в Петрозаводск начали возвращаться поливальные машины. А еще я бы очень хотел, чтобы наш Петрозаводск снова стал зеленым. Надо начинать разбивать в городе аллеи, парки, клумбы. Пусть мы не сможем сразу посадить крупномерные растения. Но мы же понимаем, что при должном уходе сегодняшний росток завтра станет деревом.

— Как вы думаете, Петрозаводск когда-нибудь сможет вернуть себе звание одного из самых чистых и благоустроенных городов России?

— Я в этом абсолютно уверен.