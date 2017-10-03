Первая официальная встреча Парфенчикова с новым консулом Финляндии прошла в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске прошла первая официальная встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с новым консулом Финляндии в карельской столице Тарво Ниеминеном. Стороны обсудили важность взаимного сотрудничества.

Парфенчиков акцентировал внимание на том, что Финляндия – европейский сосед Карелии и важнейший партнер.

– Двустороннее сотрудничество наших стран активно развивается. Здесь и совместная деятельность в рамках Еврорегиона «Карелия», и реализация нашего приграничного сотрудничества, – отметил глава республики.

Артур Парфенчиков также рассказал Тарво Ниеминену о развитии аэропорта «Петрозаводск». В ближайшее время на нем будет установлено современное оборудование. Но уже сейчас местный аэропорт имеет международный статус.

– Очень востребован был бы рейс из Петрозаводска в Хельсинки. Я уверен, что это было бы очень удобно и для обычных граждан, и для представителей бизнеса обеих стран. Это был бы колоссальный шаг, – отметил Парфенчиков.

Чтобы детально обсудить этот вопрос, стороны договорились в ближайшее время провести в аэропорту «Петрозаводск» выездное совещание с представителями турбизнеса, Генконсульства Финляндии и властей Карелии.