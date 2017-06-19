«Патриоты России», «Родина» и «Партия Роста» выдвинули кандидатов на выборы главы Карелии

В общей сложности четыре кандидата представили свои документы о выдвижении на должность главы Карелии в региональный избирком. Документы сдали Ольга Ильюкова, выдвинутая «Патриотами России», Елена Гнетова от «Партии Роста» и Николай Тараканов от партии «Родина». До этого документы подал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Региональный избирком будет принимать документы о выдвижении на пост главы Карелии до 18 часов по московскому времени 12 июля. С момента выдвижения для кандидата начинается агитационный период, который продлится до ноля часов по московскому времени 9 сентября 2017 года.

Кроме того, кандидат имеет право начать осуществление сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимых для регистрации, в свою поддержку. Их должно быть 88.

С 21 июля ЦИК Карелии начнет принимать документы для регистрации кандидатов.