Ольгу Залецкую досрочно лишили полномочий депутата Заксобрания Карелии

На очередном заседании Заксобрания Карелии рассмотрели вопрос о досрочном лишении полномочий Ольги Залецкой. 5 декабря вступило в силу решение Петрозаводского горсуда, который признал депутата от партии «Яблоко» виновной в мошенничестве с муниципальной собственностью и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

За досрочное лишение Залецкой депутатских полномочий проголосовали 24 парламентария, против – ноль.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стала приватизация здания «Петропита», расположенного на улице Калинина. По версии следствия, Анастасия Кравчук (супруга Василия Попова и тогда депутат Заксобрания Карелии) вступила в сговор с другими фигурантками уголовного дела и приобрела здание бывшего комбината по заниженной цене, поскольку оно находилось в долгосрочной аренде. Разрешения на продажу комбината добилась Ольга Залецкая, единственной участницей торгов стала Кравчук. Еще одной фигуранткой дела стала руководитель компании «Ядвига» Александра Корнилова, которая через полтора месяца после покупки расторгла договор аренды здания комбината, притом что именно этот факт стал одной из причин продажи недвижимости по заниженной цене.

В августе суд признал всех троих фигуранток дела виновными в мошенничестве с муниципальным имуществом и назначил наказание в виде условных сроков. 5 декабря Верховный суд рассмотрел апелляции сторон и оставил приговор без изменения.