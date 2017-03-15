Олег Арминен продолжает занимать кабинет гендиректора «Кареллеспрома»

Бывший исполняющий обязанности руководителя предприятия до сих пор не освободил свое кресло, несмотря на то, что решением совета акционеров его полномочия не были подтверждены, а саму должность признали вакантной.

Кабинет гендиректора компании «Кареллеспром» до сих пор занимает Олег Арминен. Об этом «Республике» сообщили в самой компании. Напомним, казус произошел после того, как совет акционеров 10 марта большинством голосов решил не утверждать Арминена в должности генерального директора, однако все эти дни кабинет не пустовал. Большую часть времени там находился заместитель директора по безопасности Сергей Курбанов, а также на месте время от времени появлялся сам Арминен.

Накануне правительство Карелии — крупнейший акционер «Кареллеспрома» — опубликовало пресс-релиз, в котором заявило, что из-за правовых коллизий должность директора предприятия на сегодня остается вакантной.

— Акционеры намерены отстранить от работы всех лиц, вовлеченных в конфликтную ситуацию, и назначить временно исполняющего обязанности руководителя предприятия, — сообщается в релизе.

Тем не менее на сегодня Арминен продолжает занимать кабинет гендиректора. Отметим, что накануне в своем интервью изданию «Петрозаводск говорит» он заявил, что не покидает кабинет из-за возникшей правовой коллизии и сделает это сегодня, после того как будет готов протокол собрания акционеров.

 

Политика   /   ,
Абзац