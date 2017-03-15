Олег Арминен продолжает занимать кабинет гендиректора «Кареллеспрома»

Кабинет гендиректора компании «Кареллеспром» до сих пор занимает Олег Арминен. Об этом «Республике» сообщили в самой компании. Напомним, казус произошел после того, как совет акционеров 10 марта большинством голосов решил не утверждать Арминена в должности генерального директора, однако все эти дни кабинет не пустовал. Большую часть времени там находился заместитель директора по безопасности Сергей Курбанов, а также на месте время от времени появлялся сам Арминен.

Накануне правительство Карелии — крупнейший акционер «Кареллеспрома» — опубликовало пресс-релиз, в котором заявило, что из-за правовых коллизий должность директора предприятия на сегодня остается вакантной.

— Акционеры намерены отстранить от работы всех лиц, вовлеченных в конфликтную ситуацию, и назначить временно исполняющего обязанности руководителя предприятия, — сообщается в релизе.

Тем не менее на сегодня Арминен продолжает занимать кабинет гендиректора. Отметим, что накануне в своем интервью изданию «Петрозаводск говорит» он заявил, что не покидает кабинет из-за возникшей правовой коллизии и сделает это сегодня, после того как будет готов протокол собрания акционеров.