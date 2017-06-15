Николай Тараканов заявил о желании участвовать в выборах главы Карелии

Конференция партии «Родина» прошла накануне в Петрозаводске. В бюллетени для тайного голосования, предложенные делегатам, была внесена лишь одна фамилия, и все 34 делегата проголосовали единогласно за выдвижение Николая Тараканова на пост главы Карелии от партии.

— У нас позиция достаточно активная для участия во всех выборах. И я надеюсь, что при поддержке нашего центрального отделения мы проведем кампанию, которая будет интересна и важна для Карелии. Я не испытываю эйфории и понимаю, что в текущих условиях крайне сложно бороться с властной вертикалью, однако надеюсь, что наша позиция будет заявлена четко, и надеюсь, будем услышаны, — заявил сам Тараканов.

Отметим, что партия «Родина» первой из политических объединений определилась со своим кандидатом на должность главы Карелии. Завтра это решение предстоит сделать региональному отделению партии «Единая Россия». Напомним, выборы главы Карелии пройдут 10 сентября. Голосование будет проводиться с 8:00 до 22:00.