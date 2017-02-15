Николай Макаров: «Он честно отработал, и мне кажется, он пахал»

Экс-депутат Законодательного собрания Карелии, руководитель КСМ Николай Макаров прокомментировал «Республике» сегодняшнее решение Александра Худилайнена досрочно уйти с поста руководителя региона. В целом предприниматель оценил его работу положительно.

— Это были сложные годы и для Александра Петровича, и для нас. Надо помнить о том, что все-таки Александр Петрович принял республику в совершенно разболтанном состоянии и в экономическом плане, и в общественно-политическом. Много проблем было.

Тем не менее постепенно, при определенных недоработках, ошибках, республика выходит на позитивное развитие, в том числе и благодаря во многом принятию целевой программы к столетию республики.

Я, безусловно, положительно оцениваю его работу, критично относясь к ряду действий или ситуаций. Он честно отработал, и мне кажется, он пахал. Но принято такое решение. Поэтому нам остается с новым главой продолжить линию развития и дальнейшего улучшения жизни в республике.