Евгений Ульянов подал документы на регистрацию в ЦИК Карелии

25 июля Евгений Ульянов подал в региональную ЦИК документы для регистрации кандидатом на должность главы Республики Карелия. Он был выдвинут республиканским отделением КПРФ 17 июня.

Кандидат представил избирательной комиссии необходимые для регистрации документы, в том числе листы поддержки с необходимым количеством голосов.

Одновременно с остальными документами кандидат представил в ЦИК Карелии список из трех кандидатур на пост сенаторов от Карелии. Это действующий депутат ЗС РК Татьяна Богданова и экс-депутаты, пенсионеры Галина Васильева и Светлана Логинова.

Напомним, по закону у ЦИК Карелии есть 10 дней на проверку документов. Представление документов для регистрации кандидатов на должность руководителя региона завершится в 18:00 26 июля.