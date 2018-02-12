«Мы выбираем будущее страны»

— В рамках избирательной кампании по подготовке к выборам президента РФ с 31 января начался прием заявлений для голосования по месту нахождения. Подать заявления можно как в территориальных избиркомах (ТИКах), так и в отделах МФЦ и на сайте «Госуслуги». Совместно с Многофункциональным центром Карелии мы стараемся донести информацию об этом до всех избирателей республики. Используем в том числе механизм подомового обхода. Избирательные комиссии уже давно не применяли такой способ информирования граждан Тем не менее, подчеркну, что, во-первых, это входит в полномочия избиркомов. Во-вторых, здесь у нас совпадают интересы с МФЦ, который принимает заявления о голосовании по месту нахождения, а также имеет возможность рассказать о других государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в отделах Многофункционального центра. Поэтому мы заключили соглашение о сотрудничестве и совместном информировании граждан.

— Как вы считаете, такой метод – дойти до каждого избирателя, в каждую квартиру – работает эффективно?

— На днях ЦИК России представил данные, которые показывают, насколько это важная и серьезная работа. За первую неделю в целом по стране в территориальных избирательных комиссиях было подано 22 тысячи заявлений о голосовании по месту нахождения, в многофункциональных центрах — 49 тысяч, а через сайт «Госуслуги» — 100 тысяч. То есть мы видим, что информирование людей дает результаты, и возможность подать заявления в электронном виде и в отделах МФЦ востребована. Добавлю, что с 25 февраля заявления о голосовании по месту нахождения начнут принимать и участковые избирательные комиссии. Любой гражданин может обратиться в ближайшую к его месту жительства или месту работы УИК, чтобы выбрать тот участок, где ему будет удобно проголосовать 18 марта. Конечно, мы еще раз постараемся донести до каждого избирателя, что теперь есть такая возможность.

Для того, чтобы максимально обеспечить гражданам право проголосовать по месту нахождения, мы создали в том числе избирательный участок на железнодорожном вокзале.

— Практика голосования по месту нахождения уже была опробована в 2017 году на выборах главы Карелии. Вы сами такой возможностью воспользовались?

— Да, мы с дочерью подали заявления через сайт «Госуслуги». Она выбрала избирательный участок во Дворце творчества, я голосовал на участке, располагавшемся в Госфилармонии, рядом с местом своей работы.

— И сколько времени у вас заняла подача заявления онлайн?

— Минуты три, не больше. Сервис простой в обращении, понятный. При этом отмечу, что он функционирует автономно, независимо от избиркомов, сформированные списки избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения, УИКи получают фактически накануне дня выборов. Так что я немного волновался, как сработает эта система, но все прошло успешно, в штатном режиме.

Словом, на личном опыте убедился, что это очень удобный для избирателя механизм. Многие наши сотрудники УИКов подавали заявления о голосовании по месту нахождения через МФЦ. Опыт у всех тоже положительный. В этом году, насколько мне известно, многие члены участковых избиркомов подадут заявления о голосовании непосредственно в самих УИКах, поскольку появилась такая возможность. Для них она очень важна: члены УИКов в день голосования трудятся на своих участках, не имея возможности отлучиться, чтобы проголосовать по месту прописки. Но в то же время, если мы, сотрудники избирательных комиссий, приглашаем граждан на выборы, то и сами должны показать пример, проголосовать. Теперь сделать это будет проще и удобнее.

— Но все-таки какие-то критические замечания об организации голосования по месту нахождения в прошлом году от граждан поступали?

— Да, критика тоже была: за несколько дней до голосования к нам звонили граждане, жаловались, что у них не было полной информации, не все поняли, как подать заявление, куда обращаться. Поэтому в период этой избирательной кампании мы, в частности, заключили соглашения с крупнейшими предприятиями и организациями в республике, которые имеют большую численность работников или принимают наибольшее количество посетителей. Мы предложили руководителям подключиться к информированию граждан.

— Многие предприятия и организации откликнулись?

— Подавляющее большинство. Сейчас уже около 30 крупнейших предприятий и организаций поддержали подписание соглашения. Список этот на сегодняшний день еще открыт, мы приглашаем к сотрудничеству всех, проводим переговоры, например, с крупными торговыми сетями, представленными в республике. ЦИК готов, во-первых, предоставить информационные материалы о выборах для того, чтобы разместить их на предприятиях и в учреждениях. Во-вторых, организовать встречи сотрудников ТИКов с трудовыми коллективами, чтобы объяснить порядок голосования, новации в законодательстве, ответить на вопросы.

Кроме того, после 19 февраля мы планируем провести дополнительные подомовые обходы для уточнения списков избирателей. В рамках этих обходов наши сотрудники будут разносить приглашения избирателям с указанием адресов ближайших участков для голосования. В ближайшее время начнем работу с управляющими компаниями, ТСЖ, чтобы информация о выборах была размещена на стендах в подъездах жилых домов.

Отдельное внимание уделяем избирателям с ограниченными возможностями здоровья. Мы утвердили перечень участков, которые будут максимально оборудованы необходимыми техническими средствами: подъемниками, световыми указателями. Кроме того, во все участковые избиркомы будут направлены информационные материалы, напечатанные шрифтом Брайля.

Если человек в силу состояния здоровья на данный момент не может прийти и подать заявление о голосовании по месту нахождения, можно пригласить членов УИК на дом, чтобы они приняли такое заявление. Нам также предстоит собрать и уточнить списки граждан, которые будут голосовать на дому с тем, чтобы 18 марта сотрудники УИКов могли выехать к ним и обеспечить таким избирателям право участия в выборах. Каждый такой выезд будет организован совершенно открыто, с приглашением наблюдателей. Будем контролировать эту работу, чтобы она проходила в строгом соответствии с законодательством.

— Позвольте вернуться к теме соглашений с предприятиями и организациями. У вас нет опасений, что могут возникнуть те или иные спекуляции, заявления о том, что работников принуждают идти на выборы?

— Когда я встречался с руководителями предприятий, то обращал особое внимание: это информационная кампания, но ни в коем случае не агитационная. Агитация за или против какого-либо кандидата, принуждение работников прийти на избирательный участок абсолютно недопустимы. Любые неосторожные действия, неуместное рвение руководства приведет к обратному эффекту. Давление в любой форме вызовет ответную реакцию: люди просто не пойдут голосовать. Граждане ценят свободу своего выбора и волеизъявления. Если факты какого-либо принуждения появятся и подтвердятся, реагировать на них мы будем очень жестко.

Наша задача — разъяснять, создавать условия для того, чтобы каждый избиратель мог сделать свободный, осознанный выбор. В связи с этим я предлагаю органам местного самоуправления обратить внимание прежде всего на то, чтобы организовать удобные маршруты общественного транспорта к избирательным участкам. В ближайшее время ЦИК России обратится к органам местного самоуправления с соответствующей рекомендацией: обеспечить транспортную доступность избирательных участков. Надеюсь, в муниципалитетах к нам прислушаются.

— И все же понятно, что чем выше явка, тем чище, прозрачнее и легитимнее выборы. Получается, что с этой точки зрения – обеспечить открытость и прозрачность голосования – ЦИК должен быть заинтересован, чтобы как можно больше избирателей пришли на участки?

— Показатель явки не является для нас самоцелью. Хотя в какой-то степени отражает в том числе результат работы избиркомов по информированию. Но, конечно, каждый гражданин сам принимает решение, голосовать ему или нет. Сейчас мы готовимся к выборам президента. У меня нет никаких сомнений, что граждане понимают: от их выбора зависит будущее России. Это не высокопарные слова, это реальность. Выборы главы государства – это принятие ответственности за будущее страны в ближайшие годы. Убежден, что большинство избирателей примет для себя решение прийти на избирательные участки. А цель работы избиркомов, еще раз подчеркну, — обеспечить свободу волеизъявления граждан.

— Еще одна новация этой избирательной кампании: общественным палатам дали возможность направлять на избирательные участки своих наблюдателей. Но ведь наблюдатели на выборах работали и раньше. В чем отличие?

— Ранее направлять наблюдателей на избирательные участки могли только кандидаты или политические партии, участвовавшие в выборах. Большинство таких наблюдателей, из числа сторонников того или иного кандидата или партии, конечно, так или иначе политически мотивированы.

В то же время в нашей стране существует немало общественных организаций, которые уже многие годы профессионально занимаются наблюдением на выборах. Но парадокс в том, что именно как независимые наблюдатели они присутствовать на участках не могли. Общественникам приходилось договариваться с кандидатами, с политическими партиями, чтобы те направили их на избирательные участки.

Вступившие в силу изменения в законодательстве эту коллизию устраняют. Они обеспечивают по-настоящему независимое общественное наблюдение за процедурой голосования. Решение о том, чтобы дать право именно Общественной палате России и общественным палатам регионов направлять наблюдателей, абсолютно логично. Это наиболее широкая площадка, где можно организовать обучение общественников и просто активных людей, которые хотят повысить свою правовую культуру, получить новые знания и навыки, поучаствовать в жизни гражданского общества.

— То есть новацию вы оцениваете позитивно?

— Безусловно. Это долгожданное решение. Мы надеемся, что на приглашение общественных палат граждане и общественные организации активно откликнутся. Для нас наблюдатели – это помощники, ни в коем случае не антагонисты или оппоненты. Я уверен в профессионализме и честности членов наших избирательных комиссий. Но никто из нас не застрахован от ошибок, недочетов в своей работе. Тем более если учесть, в насколько напряженном графике работают избиркомы перед выборами: накануне голосования и в день выборов люди трудятся фактически двое суток. Конечно, накапливается усталость, кто-то из сотрудников может в чем-то ошибиться: не подшить вовремя какой-то документ, где-то не поставить печать. Но с точки зрения законодательства такая ошибка может быть расценена как нарушение, которое влияет на итоги голосования. Поэтому, если наблюдатели вовремя такие ошибки замечают и ошибки эти членами избиркомов устраняются безотлагательно, публично, то это для нас неоценимая помощь.

У наших избиркомов есть большой опыт работы с наблюдателями из разных общественных структур, из разных регионов. И без ложной скромности скажу: после каждой избирательной кампании мы получаем от наблюдателей обращения с просьбой поблагодарить за сотрудничество членов тех или иных участковых избирательных комиссий. Это еще раз доказывает, что у нас с общественными наблюдателями одна цель: обеспечить, чтобы итоги выборы полностью, без каких-либо искажений, отражали волеизъявление граждан. Только так формируется доверие к избирательной системе. И мы открыты к сотрудничеству со всеми общественными структурами, которые эту цель разделяют.