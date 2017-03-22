Молодежный совет Петрозаводска будет состоять из 14 человек

Сегодня на сессии депутаты Петросовета приняли новое положение о городском Молодежном совете. В его состав войдут 14 человек. Это число соответствует количеству избирательных округов, сформированных для выборов депутатов горсовета в Петрозаводске.

По словам депутата Елизаветы Васильевой, изменения направлены на то, чтобы усовершенствовать работу Молодежного совета.

«Молодежный совет будет избран на два года. Если возникнет необходимость увеличить количественный состав, то необходимые правки внесем. Кандидатами в Молодежный совет могут быть люди от 14 до 30 лет, выдвинутые общественными объединениями, образовательными учреждениями, которые действуют на территории Петрозаводского городского округа. Также кандидатами могут быть самовыдвиженцы, для этого им нужно собрать 50 подписей», — рассказала Елизавета Васильева.

Она добавила, что 27 марта будет сформирован оргкомитет, в него войдут депутаты Петросовета, представители администрации города, Молодежного парламента и Молодежного правительства республики, общественных организаций. Оргкомитету предстоит определить правила регистрации кандидатов на выборы в Молодежный совет и назначить дату голосования.

«Мы будем рекомендовать назначить выборы в Молодежный совет на 14 мая, это воскресенье», — сказала Елизавета Васильева.

Формат работы Молодежного совета ранее не раз обсуждался городскими депутатами. По мнению народных избранников, главное, чтобы совет реально работал и активно участвовал в реализации важных городских проектов. В том числе Молодежному совету необходимо помочь в разработке его регламента, этим займутся депутаты горсовета. Также начинающих политиков пригласят участвовать в заседаниях профильных комиссий Петросовета, чтобы молодежь на конкретных примерах изучала деятельность местного самоуправления.