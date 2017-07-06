Мария Авишева намерена участвовать в выборах главы Карелии

Новый кандидат на пост главы Карелии заявился на выборы 10 сентября. Сегодня в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении подала Мария Авишева.

По данным ЦИК Карелии, она представляет региональное отделение партии «Молодая Россия».

Мария Авишева родилась в 1988 году в Петрозаводске. В 2011 году она окончила Карельскую государственную педагогическую академию по специальности «учитель английского и немецкого языков». Является сопредседателем Союза промышленников и предпринимателей Петрозаводска, а также президентом Общественной организации социального развития молодежи. Родилась и выросла в карельской столице.

Напомним, в прошлом году Мария Авишева заявляла свою кандидатуру на пост мэра Петрозаводска.