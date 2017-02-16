Землю — молодым

Очередное заседание парламента Карелии началось с минуты молчания. 14 февраля после продолжительной болезни скончалась депутат Заксобрания Татьяна Струкова.

Саму сессию сегодня пришлось отодвинуть на два часа – утром в правительстве региона депутаты знакомились с новым губернатором Артуром Парфенчиковым. Из 22 вопросов повестки дня, пожалуй, больше всего народных избранников занимал законопроект о бесплатном выделении земли молодым специалистам на селе. Над законом трудились много, долго и непросто. Только к сегодняшнему заседанию поступило 37 поправок. В результате подавляющим большинством голосов законопроект приняли в третьем и окончательном чтении. Теперь, кроме многодетных семей, на бесплатную землю могут претендовать молодые сельские учителя и врачи. Но на определенных условиях.

— Приезжает молодой врач, молодой учитель на село – он имеет право сразу же получить участок, но еще не в собственность, — заявила депутат Заксобрания Карелии Лариса Жданова. — Он может поставить там дом, и, если он проработает пять лет в этом населенном пункте, то эта земля остается у него в собственности. Он может его продать, но уже эти пять лет проработаны, дети выучены, люди вылечены.

Однако Лариса Жданова надеется, что большинство все-таки не будет продавать эти земли, а останется жить и работать в сельской местности.

Сразу два вопроса касались изменений в карельский закон о капремонте. Авторы первого законопроекта предлагали закрепить следующую норму: исключать из программы дома, износ конструкций которых превышает 70 процентов. Второй родился в стенах Петрозаводского совета и касался расширения перечня работ. В частности, Петросовет предлагал включить в список капремонт печей и дымоходов.

Оба законопроекта из повестки дня выпали. Председатель профильного комитета Лариса Жданова пояснила: аварийные дома и так исключают из программы капремонта, а к расширению перечня работ можно вернуться позже. Сейчас главное, считает Лариса Жданова, – принципиально поработать со всем законом о капремонте. Этот документ депутат называет «сырым».

— Надо бы работать концептуально. Никто не против ремонта дымоходов, но что-то подсказывает, что в современном 21 веке надо убирать печки и делать централизованное отопление, — отметила Лариса Жданова.

Кроме того, депутаты поддержали коллегу Михаила Стоцкого и обратились к министру здравоохранения России, чтобы нашей республике выделили 90 миллионов рублей на лекарства для орфанных больных. «Республика» подробно писала, что такое орфанные – или редкие – заболевания.

— Могу для примера сказать, что один пациент, больной муковисцидозом, должен получить лекарственных препаратов практически на 100 миллионов рублей. Такие пациенты есть в Карелии, в республиканском бюджете, конечно же, запланированы расходы на закупку препаратов – почти на 60 миллионов рублей. Но по всем прогнозам дефицит составляет более 90 миллионов рублей, — заявил Михаил Стоцкий.

Следующая сессия Заксобрания пройдет в марте.