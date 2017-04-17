Заксобранию Карелии предложили отменить запрет на продажу «Ягуара»

Прокуратура Карелии напомнила законодателям Карелии о том, что региональные органы власти не вправе вводить полный запрет на продажу алкогольной продукции, к которой относятся и алкогольные энергетики на подобие «Ягуара», соответствующий протест надзорное ведомство направило в парламент Карелии. Об этом сообщает деловая газета «Вести Карелии«.

Заксобрание Карелии запретило продажу энергетиков в 2015 году. Поправками запрещена розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9%. С решением депутатов не согласились в прокуратуре. Там посчитали, что региональные органы власти вправе устанавливать ограничения торговли алкоголем, но не имеют полномочий полностью запретить их продажу.

В итоге парламентский комитет принял решение удовлетворить протест прокуратуры и внести предложения по изменению республиканского законодательства.