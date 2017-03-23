Заксобрание Карелии сократило расходы на аренду жилья для депутатов

На состоявшейся сегодня сессии парламент Карелии принял законопроект о сокращении бюджетных расходов на аренду депутатского жилья. Эта инициатива принадлежит председателю Заксобрания Элиссану Шандаловичу и председателю комитета по экономической политике Ларисе Ждановой.

Авторы законопроекта предложили снизить размер компенсации на аренду жилья в Петрозаводске для одиноких депутатов с 1000 до 600 рублей в сутки, для семейных парламентариев — с 1500 до 700 рублей. По словам Ларисы Ждановой, в предыдущем созыве она уже выдвигала инициативу, чтобы депутаты скромнее расходовали бюджетные средства на аренду жилья, поскольку компенсации за наём жилья некоторым парламентариям зашкаливали за 40 тысяч рублей в месяц. В прошлом году закон так и не был принят.

В новом созыве депутаты вернулись к этой теме. В первом чтении законопроект был одобрен в конце января 2017 года. Сегодня на сессии депутаты поддержали законодательную инициативу во втором и окончательном чтении.