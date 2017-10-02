Заксобрание Карелии предлагает штрафовать кафе за невскрытые бутылки с алкоголем

Заксобрание Карелии внесло в Госдуму законопроект о введении в России нового штрафа. Предлагается наказывать рублем работников кафе и ресторанов, продающих алкоголь без вскрытия бутылки, сообщает «Парламентская газета».

По Закону «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции и об ограничении ее потребления» работники общепита обязаны продавать напитки только во вскрытой ими таре. Это требование появилось после запрета на ночную торговлю в магазинах. Однако КоАП предусматривает штраф только для должностных и юридических лиц. Продавцы под ответственность не попадают.

В связи с этим карельские парламентарии предлагают дополнить кодекс новым пунктом: «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на гражданина, непосредственно осуществляющего отпуск в местах оказания услуг общественного питания, в размере от 3 до 5 тысяч рублей».