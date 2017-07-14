Закон о проверке сообщений в соцсетях хотят рассмотреть в Госдуме

В Госдуме рассматривают законопроект, который обязывает соцсети и мессенджеры с аудиторией более двух миллионов человек открыть представительства в России. Помимо этого соцсети и мессенджеры должны будут в течение суток по жалобам пользователей удалять противозаконную, «недостоверную» и «порочащую» информацию.

Законопроект могут принять в первом чтении до конца весенней сессии, которая завершится 21 июля. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, до 18 июля уже может быть получено заключение от правительства и Кремля. С чем связана такая скорость рассмотрения законопроекта, который внесен только 12 июля, Володин не объяснил.