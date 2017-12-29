Новые детские пособия вводятся с 1 января

Получателями выплат станут семьи, доход которых до вычета налогов не превышает полуторократную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. (средний прожиточный минимум на третий квартал в Карелии составляет 12 тысяч 830 рублей. Изменения на конец года будут подписаны в марте 1918-го). Родители (или усыновители) должны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории.

Пособие в связи с рождением первого ребенка оплатят из федерального бюджета, а второго – за счет средств материнского капитала. Выплаты начнутся с 1 января 2018 года. Размер пособия будет равен прожиточному минимуму, установленному в регионе за предшествующий рождению (или усыновлению) ребенка год.