Валентина Пивненко о собрании фракции «Единой России»: «Были приняты стратегически важные решения»

7 февраля в Москве состоялось заседание фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, в котором приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководители государственных корпораций и депутаты. В мероприятии участвовала и депутат Государственной Думы от Карелии Валентина Пивненко, которая прокомментировала итоги заседания:

«Собрание фракции продолжалось более семи часов, это был обстоятельный разговор. Но только беседой дело не ограничилось – были приняты стратегически важные решения. Они касались законодательных мер поддержки отечественной промышленности и других аспектов жизни».

В частности, принято решение об укреплении социального партнерства путем предоставления представителям профсоюзов права участия в руководящих органах предприятий. Обсуждались также законопроекты об усилении ответственности водителей за препятствование движению машин скорой помощи и об установлении бессрочного права приватизации жилья.

«Мною был поднят вопрос о наведении порядка в лесной отрасли. Как пояснил Денис Мантуров, в Красноярском крае в этом году стартует пилотный проект чипирования леса. То есть каждое спиленное дерево будет оснащено специальным чипом, что позволит отслеживать, пошло оно на переработку в России или продано сразу кругляком, легально заготовлено или нет. Такой опыт будет распространен в дальнейшем на всю страну, в том числе и на Карелию», — сообщила депутат.

Известно, что именно госкорпорация «Ростех» взяла на себя обязательство по строительству нескольких перинатальных центров в России. Строится такой центр и в Петрозаводске. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Викторович Чемезов дал пояснения по поводу задержки сдачи объектов. Причина в несвоевременной и некачественной подготовке проектно-сметной документации. Строительство было начато по рабочим чертежам, а не по ПСД. Отсюда и сдвиг сроков строительства. Однако он заверил, что уже в этом году перинатальные центры будут построены и оснащены необходимым оборудованием.

Шла речь и о проекте закона «О садоводстве и огородничестве». Как рассказала Валентина Пивненко, к ней неоднократно обращались карельские садоводы с предложениями на эту тему. По словам депутата, принято принципиальное решение: принять законопроект в первом чтении, а во втором принимать уже после всестороннего обсуждения, в том числе и в регионах, и только с учетом пожеланий садоводов. Сейчас Валентина Пивненко планирует организовать в Карелии круглый стол на эту тему с приглашением всех заинтересованных лиц и организаций.