Теплоснабжающим организациям Карелии выделят 132 миллиона на компенсацию затрат

Сегодня на заседании карельского парламента депутаты одобрили очередную поправку в бюджет региона на 2017 год. 132 миллиона рублей будет выделено на компенсацию разницы между реальными расходами ресурсных организаций и установленным тарифом на тепловую энергию.

Как пояснил один из авторов поправки депутат Николай Зайков, это субсидия на компенсацию потерь в доходах. Данная поправка в бюджет нужна, чтобы избежать срыва начала отопительного сезона. В то же время, подчеркнул Николай Зайков, депутаты будут жестко контролировать целевое расходование средств.

Поправки в бюджет парламент принял в первом и втором, окончательном, чтении.