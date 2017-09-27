Теплоснабжающим организациям Карелии выделят 132 миллиона на компенсацию затрат

Субсидия нужна для того, чтобы не допустить срыва отопительного сезона, а расходование средств будет жестко контролироваться, сообщили парламентарии.

Сегодня на заседании карельского парламента депутаты одобрили очередную поправку в бюджет региона на 2017 год. 132 миллиона рублей будет выделено на компенсацию разницы между реальными расходами ресурсных организаций и установленным тарифом на тепловую энергию.

Как пояснил один из авторов поправки депутат Николай Зайков, это субсидия на компенсацию потерь в доходах. Данная поправка в бюджет нужна, чтобы избежать срыва начала отопительного сезона. В то же время, подчеркнул Николай Зайков, депутаты будут жестко контролировать целевое расходование средств.

Поправки в бюджет парламент принял в первом и втором, окончательном, чтении.

 

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