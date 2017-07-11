Штрафы за нарушение правил поведения на воде в Карелии могут возрасти

Комитет парламента Карелии единогласно поддержал инициативу врио главы республики Артура Парфенчикова. Руководитель региона предложил ужесточить ответственность за нарушения законодательства, связанного с порядком на водоемах республики. Комитет по законности и правопорядку рекомендовал принять законопроект на очередной сессии в окончательном чтении.

Поправки увеличивают размер штрафных санкций за нарушение правил охраны жизни. Если документ будет принят, физические лица вместо 1-3 тысяч будут платить от 2 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам грозят штрафы от 4 до 8 тысяч (вместо 2-5), а 5-10 тысяч штрафа для юрлиц превращаются в 8-15 тысяч.

Примерно в такой же пропорции усиливается ответственность за нарушения правил пользования маломерными судами. Также вводится ужесточение санкций за повторные правонарушения.

Член комитета по законности и правопорядку Марина Гуменникова прокомментировала итоги голосования. Она напомнила, что после трагедии прошлого года серьезные изменения были внесены в федеральное законодательство, и это дало результаты.

— На сегодняшний день случаев гибели на воде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно меньше. В этом году погибли 17 человек против 50 в прошлом году. Но не менее важно уделять внимание вопросам профилактики правонарушений. Необходимо донести до жителей Карелии, какие меры ответственности предусмотрены за нарушения законодательства, — подчеркнула Марина Гуменникова.

Внесение очередных изменений связано с недавней трагедией на Ладожском озере. Близ Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками; двое спаслись, еще троих до сих пор не нашли.