Сессия Заксобрания: все по теме

На состоявшейся сегодня внеочередной сессии Заксобрания Карелии депутаты рассмотрели кандидатуры на ключевые посты в правительстве региона. Напомним, что 25 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков обнародовал новую структуру органов исполнительной власти и состав кабинета министров. По Конституции республики назначения на три должности в кабмине — премьер-министра, министра финансов и министра экономического развития – согласовывает парламент.

На должность премьер-министра руководитель региона предложил Александра Чепика, на пост министра финансов – Елену Антошину, а возглавить Минэкономразвития решил доверить Дмитрию Матвиецу.

И на самой сессии, и на состоявшемся двумя часами ранее в тот же день заседании комитета ЗС РК по законности и правопорядку, депутаты смогли задать всем троим претендентам вопросы.

У Александра Чепика парламентарии интересовались, что предпринимается правительством для выполнения майских указов президента России, в первую очередь – о повышении зарплат бюджетникам. Обратить на этот вопрос особое внимание региональные власти призвал полпред главы государства в СЗФО Николай Цуканов, который в понедельник побывал в Карелии с рабочим визитом.

Александр Чепик напомнил, что в июне этого года были приняты поправки в бюджет республики. За счет роста собственных доходов региональной казны от поступлений налога на прибыль предприятий и организаций на повышение зарплат работников бюджетной сферы удалось выделить 283 миллиона рублей. Сейчас правительство Карелии ведет переговоры с федеральным центром о предоставлении региону финансовой поддержки в размере еще 500 миллионов на эти цели.

Рассказал Чепик по просьбе депутатов и о той работе, которая проводится в правительстве региона по сдерживанию роста тарифов на электроэнергии, модернизации электросетей, особенно в тех населенных пунктах, где наиболее остро стоит проблема с отключениями электричества.

Еще одна проблемная тема — привлечение инвесторов на первую в республике территорию опережающего развития Надвоицы. Теми несколькими видами деятельности, по которым резидентам ТОСЭР изначально предлагались налоговые льготы и преференции, бизнес не заинтересовался. Для того, чтобы инвесторы в Надвоицы все-таки пришли, список льготных направлений для предпринимателей необходимо расширить. Но принять такое решение могут только в российском правительстве. Соответствующая просьба в федеральный центр уже направлена.

— Мы нашли поддержку, и сейчас на уровне Российской Федерации меняется соответствующее постановление, — рассказал Александр Чепик.

Немало вопросов было и по состоянию дорог. Добавим, что на этой же сессии депутаты поддержали инициативу Артуру Парфенчикова о том, чтобы направить дополнительные 250 млн рублей на ремонт и содержание автотрасс и внесли соответствующие поправки в бюджет этого года. Это стало возможным за счет роста с 1 января 2017 года ставки акциза на дизельное топливо и с учетом соответствующей динамики поступлений средств в республиканскую казну.

Также одной из важнейших задач Александр Чепик назвал сохранение ГУП РК «Мост». Принятые предыдущим руководством решения и ситуация на предприятии, уверен премьер, требуют и внимания правоохранительных органов.

— Принятые нами меры позволяют рассчитывать, что в 2018 году объем средств на содержание и ремонт дорог нам удастся увеличить, — добавил премьер.

Он также подчеркнул, что необходимо усилить работу местных властей по освоению субсидий, которые выделяются муниципалитетам на дороги.

В итоге парламентарии единогласно поддержали предложенную кандидатуру на должность премьер-министра. Как отметил депутат Валерий Шоттуев, чувствуется, что Александр Чепик за полгода работы в республике хорошо вник в ситуацию в экономике и социальной сфере региона. Премьер-министр поблагодарил Заксобрание за поддержку и заверил, что правительство будет тесно сотрудничать с парламентом в том числе при обсуждении концепции социально-экономического развития Карелии, которая сейчас разрабатывается.

Также парламент согласовал назначение Елены Антошиной на должность главы Минфина. К ней у депутатов вопросов не возникло: они согласились с мнением своего коллеги Николай Зайкова, который отметил большой опыт работы Елены Антошиной на муниципальной и государственной службе, хорошее знание бюджетного и налогового законодательства, межбюджетных отношений.

Подавляющим большинством голосов депутаты одобрили и назначение на должность руководителя Минэкономразвития Дмитрия Матвиеца. Одной из важнейших задач ведомства он видит реализацию ФЦП развития Карелии до 2020 года. Рассказал он и о том, как необходимо переформатировать работу министерства, которое должно работать в тесном взаимодействии с Минстроем, Госкомтрансом, главами местного самоуправления и кураторами районов. Для каждого муниципалитета должна быть разработана подробная дорожная карта по развитию территории, добавил Дмитрий Матвиец.

Среди других решений сессии – еще одна поправка в бюджет, внесенная группой депутатов. Субсидия в размере 132 млн рублей будет выделена на закупку топлива, обслуживание оборудования и обеспечение прохождения отопительного сезона без срывов.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о внесении изменений в налоговое законодательство. Речь идет об отмене ряда бессрочных и мало востребованных льгот по налогу на имущество организаций, не связанных с реализацией инвестпроектов на территории Республики Карелия. Ожидаемые дополнительные поступления в бюджет республики за счет изменений составят 290 млн рублей. А вот для НКО, которые предоставляют социальные услуги, ставку налога на имущество предложено, наоборот, снизить. Она составит 0,2%. Речь идет о некоммерческих организациях. Которые работают в таких областях, как соцобслуживание, социальная поддержка и защита граждан, образование, культура, здравоохранение, физическая культура и спорт. Законопроект парламент одобрил в первом чтении.