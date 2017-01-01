С новой нормой

Коллекторы

Последние пару лет в России то и дело случались скандалы, связанные с работой коллекторов. Чаще всего речь шла об угрозах должникам, которые порой претворялись в реальные действия. Один из таких скандалов затронул Петрозаводск. В апреле нынешнего года в детский сад на Кукковке позвонил неизвестный, пригрозивший взорвать здание в том случае, если одна из воспитательниц не выплатит взятые в кредит деньги.

Воспитанников и сотрудников детсада пришлось эвакуировать, на месте работала бригада разминирования. Взрывного устройства в здании не оказалось. Как вскоре выяснилось, звонившим был 25-летний коллектор из Новосибирска.

1 января вступает в силу федеральный закон, призванный навести в работе коллекторов порядок. Во-первых, теперь в этой сфере смогут работать только те агентства, которые будут упомянуты в специальном реестре. Отвечать за исполнение закона в этой части поручили судебным приставам.

Лица, имеющие судимость (непогашенную или неснятую), не смогут общаться с должником – ни лично, ни по телефону. Появятся и более жесткие количественные ограничения. Например, коллекторы смогут встречаться с должником не чаще одного раза и звонить ему не больше двух раз в неделю.

Вводит закон и новые временные рамки общения. Встречаться с заемщиком или звонить ему коллекторы получат право в будни с 8:00 до 22:00 и в выходные с девяти утра до восьми вечера. Контактировать с должником сотрудникам агентств разрешат по почте, через звонки и СМС, а также путем личных визитов. Контакт с родственниками, соседями и коллегами человека новый закон запрещает.

«Налог на Google»

Недавно российские законодатели в очередной раз решили поддержать отечественного производителя и принудительно увеличили затраты для производителя иностранного. Так появился «налог на Google», вступающий в силу 1 января.

Новый налог обязывает иностранные компании платить НДС с продажи мультимедийного контента в России. В законе упоминаются электронные книги, изображения, музыка, аудиозаписи, игры, компьютерные программы, видео. Ставка налога – 18 процентов.

О намерении повысить стоимость цифровых товаров в новом году уже заявили представители нескольких крупнейших онлайн-магазинов, торгующих компьютерными играми (например, Nintendo поднимет расценки в среднем на 20%). Аналогичное предупреждение подписчикам своего музыкального сервиса разослала и компания Google, именем которой СМИ окрестили скандальный налог.

Закупки

Еще один пример заботы отечественных властей об отечественном же производителе – постановление «О приоритете товаров российского происхождения…». Оно велит госкомпаниям без раздумий отказываться от иностранного товара/услуги в том случае, если у него/нее имеется отечественный аналог.

Часть экспертов закон приветствовала: он, говорят, действительно позволит укрепить позиции российских компаний, не нанося при этом слишком сильного удара по конкуренции. Те же эксперты приводят пример Китая, где местный производитель при госзакупках получает приоритет при разнице в стоимости до 20 процентов.

Есть и другое мнение. Некоторые медики, например, нововведение называют катастрофой. Проблема в том, что при желании больницы могут заставить покупать отечественные препараты, уступающие в эффективности зарубежным аналогам.

Больничные

В начале года должен вступить в силу закон (принять его депутаты намерены в ближайшее время), предусматривающий оформление больничных листов в электронном виде. Упразднять бумажные больничные власти не собираются, но надеются, что со временем электронные версии вытеснят их из оборота.

Поначалу у пациентов будут спрашивать согласие на оформление больничного в новом формате. Параллельно чиновники собираются создать базу данных, в которой можно будет найти информацию о выданных работнику листах нетрудоспособности.

Выданный больничный врач будет подтверждать электронной подписью. Потерять или подделать такой документ, надеются законодатели, станет весьма непросто.

Пенсии

С 1 января начнется постепенное повышение пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих. Планомерный рост остановится для женщин в 2026 году (когда они станут выходить на пенсию в 63 года), для мужчин в — 2032 году (пенсионный возраст — 65 лет).

В новом году увеличится и стаж госслужбы, необходимый для получения пенсии за выслугу лет. По новым правилам, чиновникам придется отработать для этого 20 лет (сейчас – на пять лет меньше).

О повышении пенсионного возраста для остальных категорий населения речи не идет, хотя такие слухи периодически появляются. Сегодня в России мужчины выходят на пенсию в 60, женщины – в 55 лет.

Суды

С января 2017 года подать заявление в суд общей юрисдикции станет проще. Уже 1 января любой документ начнут принимать в электронном виде. Для этого человеку придется заполнить форму, выложенную на сайте интересующего его суда, и подтвердить заявление электронной подписью.

Судей новый закон обяжет выполнять судебные акты в электронной форме. Судья должен будет подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью. При коллегиальном рассмотрении дела акт подписывают все судьи.

В то же время при составлении судебного решения в электронном формате потребуется сделать его экземпляр на бумажном носителе. Решения и определения арбитражных судов должны быть электронными по умолчанию.