Процедура приобретения квартир детьми-сиротами в Карелии стала прозрачной

Законодательное собрание Карелии приняло изменения в закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принятый документ заметно упрощает процедуру получения сиротами жилья, делает ее более ясной и прозрачной.

Новшества были предложены врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым и депутатом ЗС Алексеем Хейфецом. Для каждого района предусмотрено введение единого пакета документов, которые должен подавать заявитель. Прописан и конкретный срок, и четкий порядок уведомления о принятом местными чиновниками решении.

Также теперь дети-сироты, которые приобрели полную дееспособность до 18 лет, получат право на личное обращение в муниципалитеты для получения жилья.