Производителей медицинских препаратов приглашают в Карелию

Сегодня на сессии Законодательного собрания парламентарии в первом чтении согласились с изменением регионального закона о налогах.

Поправка предусматривает налоговый вычет в размере 8,5% к предпринимателям, желающим организовать на территории Карелии производство биологически активных добавок к пище или лекарственных препаратов и материалов.

Законопроект коснулся также сферы малого и среднего предпринимательства. В частности, расширен перечень видов экономической деятельности, по которым могут быть применены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Это деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, предоставление мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах и др.

Напомним, что налоговые каникулы в Республике Карелия введены в июле 2017 года и за последние пять месяцев 2017 года правом их применения уже воспользовались 55 впервые зарегистрированных предпринимателей.

Кроме того, проект закона предусматривает расширение перечня бытовых услуг, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, а именно столярные, плотницкие, отделочные работы, благоустройство ландшафта, дизайн интерьеров, ремонт и обслуживание музыкальных инструментов и прочие услуги, на которые также распространяются налоговые каникулы.