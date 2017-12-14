Ни пить, ни рисовать

Время розничной продажи алкоголя в Карелии сократится на три часа. Парламент республики поддержал соответствующий законопроект, предложенный главой региона Артуром Парфенчиковым, во втором и окончательном чтении.

Сейчас в Карелии торговать спиртным запрещено с 23:00 до 8:00. Изменения в закон предусматривают, что горячительные напитки нельзя будет купить с 22:00 до 10:00.

Также предложено полностью запретить продажу спиртного 1 июня — в Международный день защиты детей и 1 сентября — в День знаний. Если же 1 сентября приходится на выходной день, алкоголь нельзя будет купить в первый, следующий за ним, рабочий день. В этом году время продажи было ограничено несколькими часами.

Нововведения не касаются продажи алкоголя в кафе и ресторанах. Споров по законопроекту не возникло, как не было и широкого обсуждения социально-ориентированного законопроекта с жителями. Например, депутат Валерий Шоттуев рассказал, что каких-то общественных слушаний слушаний по этому вопросу не проводилось, изучили общественное мнение. Сам депутат поднимал эту тему на встречах с людьми.

— Я был в совхозе в Ведлозере, там женщины вообще уже приветствуют любое такое ограничение продажи спиртных напитков. Был я на Медвежьегорском молокозаводе, там женский коллектив согласился с этим делом. В Кеми был, с ветеранами разговаривал, в этом плане они тоже поддержали, — сказал Валерий Шоттуев.

Еще один местный закон — об административных правонарушениях, в окончательном чтении одобренный большинством голосов, приведен в соответствие с федеральным законодательством. Он касается изменений в правила благоустройства.

Многим папам и мамам в Карелии любопытно будет узнать, что если раньше их дети могли рисовать мелками на пешеходных дорожках и их за это никто не наказывал, то теперь родителям за такие художества грозит штраф — до трех тысяч рублей.

В этом же законе предусмотрены штрафы за «самовольное хранение движимого имущества на территориях общественного пользования». Более всего такой текст статьи закона насторожит автолюбителей, поскольку машины — это движимое имущество. Юрист Заксобрания, однако, пояснил, что, например, придомовые территории именно в этом документе не являются местами общего пользования, и, видимо, автолюбители могут спать спокойно.

Этим же законом запрещено сидеть на спинках скамеек, выгуливать собак на детских и спортивных площадках и уничтожать редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды животных или растений, в том числе занесенных в Красную книгу республики.

За эти правонарушения предлагается накладывать административный штраф на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей (сейчас штраф — от двух до пяти тысяч).

Депутаты Заксобрания также изменили правила проведения одиночных пикетов — проголосовали за поправки в республиканский Закон «О митингах и демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Стоять в одиночестве и молча выражать свое несогласие или согласие с чем-нибудь публично можно без предварительного согласования в мэрии, но если рядом с пикетчиком так называемый «куб Навального» — разборная рекламная конструкция, то на нее нужно получать разрешения. Такие «кубы» использовались на предыдущих кампаниях представителями парламентских фракций в республике. Отметим, что поправка о «кубах» не инициатива карельских депутатов, а требование федерального закона.

Если такие конструкции не используются, то разрешения на пикет получать не нужно. Депутаты приняли поправку в закон во втором и окончательном чтении.

Народные избранники также предлагают изменить правила парковки для инвалидов. На заседании депутаты поддержали соответствующие обращение в адрес Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Парламентарии просят разрешить инвалидам третьей группы парковаться на специально отведенных местах на автостоянках. На существующую несправедливость законодателям пожаловались избиратели- инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время инвалиды третьей группы не вправе припарковать свои машины на специальных местах. Этим правом могут воспользоваться только люди с ограничениями по здоровью 1-й и 2-й групп, которые самостоятельно управляют машиной и имеют соответствующее удостоверение.

Более того, транспортные средства, которые доставили инвалида любой группы, в том числе и ребенка-инвалида, до какого-либо социального объекта и ожидают его возвращения, не имеют права занимать специальное парковочное место. За нарушение этих правил водителям грозит административный штраф в пять тысяч рублей, а сам автомобиль может быть помещен на специализированную стоянку.

В обращении предлагается внести изменения в Правила дорожного движения России и устранить этот дисбаланс. Количество парковочных мест, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, достаточно, и нововведение не создаст неудобств для людей с ограничениями по здоровью, уверены депутаты.

Парламентарии без дополнительных обсуждений одобрили проект главного финансового документа. Таким образом бюджет Карелии на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов принят в третьем и окончательном чтении. За это решение проголосовали 22 депутата, против выступили лишь двое народных избранников.

Ранее, 7 декабря, парламентарии проголосовали за корректировку основных параметров бюджета на следующий год. Расходная и доходная части республиканской казны были увеличены до 37,3 миллиарда рублей. Бюджет утвержден бездефицитный. Отметим, что равенство между расходами и доходами казны на 2018 год предполагалось еще на этапе принятия проекта казны-2017.

Увеличение доходной и расходной частей стало возможным благодаря дополнительной дотации из федерального бюджета, которую республика получит в следующем году. Нашему региону выделяется 3,7 млрд рублей.

Дотация будет направлена, во-первых, на выполнение майских указов президента России о повышении зарплат работникам бюджетной сферы. Увеличение зарплат коснется 26,6 тысячи жителей Карелии. Во-вторых, за счет этих средств удастся на 4% повысить зарплаты бюджетникам, которые под майские указы не подпадают: это 23,4 тысячи человек. Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда с 7,8 тысячи до 10 тысяч рублей. В результате подрастут зарплаты у самых низкооплачиваемых категорий работников, к которым относятся свыше 5 тысяч жителей Карелии.

На социальную сферу будет направлено почти 70% расходной части бюджета. На образование выделяется 7,8 миллиарда рублей – на 200 миллионов больше, чем в этом году. Аналогичным образом увеличивается и объем средств на здравоохранение, финансирование этого направления также составит 7,8 миллиарда рублей.

На социальную защиту выделяется 7,5 миллиарда рублей, то есть на полмиллиарда больше, чем в 2017-м. Кроме того, во втором чтении депутаты своими поправками добавили районам 150 миллионов рублей на ремонт дорог, предусмотрели дополнительные 30 миллионов на жилье для детей-сирот и заложили более 70 миллионов рублей на ремонт школ республики.

Также в бюджете запланированы средства на строительство школы в Сортавальском районе, детского сада на 110 мест в поселке Ляскеля Питкярантского района, реконструкцию стадиона в Кеми. За счет участия республики в федеральном проекте «Местный Дом культуры» 15 ДК смогут провести ремонты и обновить материально-техническую базу. Поддержали депутаты и поправку, которая касается создания приютов для безнадзорных животных в муниципалитетах.

Продолжится в районах республики и реализация программы поддержки местных инициатив, на нее выделяется 50 миллионов рублей. В целом общий объем дотаций, субвенций и субсидий муниципалитетам вырос на 907 миллионов рублей – почти до 9 миллиардов.

Депутат Ольга Шмаеник предложила в следующем году увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив — по итогам этого года поступило заявок больше чем в прошлом году и программа доказала свою эффективность. Также Шмаеник сказала, что все неучтенные в этом документе статьи будут рассматриваться в течение всего финансового года и по возможности будут профинансированы.

— Работали мы над бюджетом достаточно плотно, и мне хотелось бы сказать большое спасибо Министерству финансов Карелии и лично министру. Была хорошая практика, которую нам нужно и в следующие годы учесть, это то, что нам удалось всем вместе с каждым органом местного самоуправления провести встречи по их местным бюджетам и по их дотациям и субвенциям, которые предусмотрены в нашем республиканском бюджете. В ходе работы над бюджетом много поправок было учтено, все мы понимаем состояние республиканского бюджета, поэтому многие предложения, которые сейчас не вошли в проект закона, они у нас остаются в работе, — сказала Ольга Шмаеник.

Кроме того депутаты рассмотрели вопрос о возможности появлении на карте Карелии трех старых заонежских деревень в Медвежьегорском районе. Статус поселений требует восстановления.

Соответствующее постановление было принято на сессии карельского парламента. Речь идет о восстановлении статуса трех деревень — Сибово, Усть-Яндома и Кондобережская. Деревни исчезли с карт в 1990-е годы, когда оттуда уехало большинство жителей. Сейчас люди возвращаются и хотят там официально зарегистрироваться.

С инициативой восстановить деревни выступило руководство Великогубского сельского поселения и Медвежьегорского района. Придание этим деревням статуса населенного пункта даст жителям возможность зарегистрироваться по месту жительства и получать муниципальные и государственные услуги. Кроме того, это позволит ввести в оборот фактически заброшенные земли запаса и земли сельскохозяйственного назначения, а это — деньги в местный бюджет.

Это постановление Заксобрания и обосновывающие документы будут направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для последующего внесения в правительство Российской Федерации. И лишь после принятия постановления правительства России в Карелии официально появятся три новых населенных пункта.

Парламентарии также выделили деньги на этнокультурные центры в Карелии. Это законодательная инициатива главы республики Артура Парфенчикова.

В Карелии действуют 14 этнокультурных центров, которые занимаются в том числе сохранением и развитием языков коренных народов. Их поддержка предусмотрена республиканскими госпрограммами.

В качестве дополнительных мер поддержки предлагаются информационно-методическое сопровождение, консультационная помощь в реализации проектов, создание партнерской сети с госучреждениями Карелии.

Заксобрание Карелии в третьем и окончательном чтении сегодня одобрило законопроект, предусматривающий расширение перечня профессий, представители которых могут получить бесплатную землю под индивидуальное жилищное строительство.

По мнению авторов законопроекта, право на бесплатное получение земли привлечет в отрасль молодых специалистов, а это в свою очередь позволит эффективнее бороться с незаконными рубками и решать проблемы лесовосстановления. В перечень не вошли специальности по видам экономической деятельности «лесозаготовки», «обработка древесины и производство изделий из дерева», «производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них».