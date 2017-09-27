На дороги и расселение аварийного жилья в Карелии направят свыше 550 млн рублей

Сегодня на сессии парламент Карелии одобрил предложенные главой региона поправки в бюджет республики. Согласно поправкам, расходы Дорожного фонда РК предлагается в 2017 году увеличить на 250 миллионов рублей.

Как пояснили в Минфине республики, это предложено сделать за счет роста с 1 января 2017 года ставки акциза на дизельное топливо и с учетом соответствующей динамики поступлений средств в республиканскую казну.

Кроме того, на 320 млн рублей увеличена сумма средств, которые будут направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Поправки в бюджет парламент принял в первом и втором, окончательном, чтении.