Льготы на отстрел лося начнут действовать с августа

Власти Карелии разрабатывают закон, предусматривающий выделение категорий охотников, которые смогут получить разрешения на отстрел лося вне очереди. В их число могут попасть те охотники, которые добыли волка. В последнее время в Карелии участились случаи появления серых хищников у населенных пунктов, отмечены нападения на собак. В республике ведется работа по регулированию численности волков: охотники-волчатники тратят собственные средства и время. Кроме того, в льготные категории могут попасть охотники, которые помогают охотинспекторам.

Предполагается, что новый закон будет разработан и принят к началу охотничьего сезона, который открывается 1 августа, сообщает пресс-служб правительства.

Также в ходе встреч замминистра природных ресурсов и экологии Виктор Россыпнова с охотниками возник ряд предложений, касающихся, в частности, сокращения сроков охоты на боровую дичь, например на глухаря.

По словам охотников, сейчас отмечается сокращение количества боровой дичи, поэтому предлагается сократить сроки охоты.

Также охотники отметили, что в северных районах увеличилось поголовье росомахи. В связи с этим необходимо проработать вопрос с привлечением компетентных специалистов по возможному исключению росомахи из Красной книги.

Поступили и другие предложения. Так, охотники предлагают развивать начатую в республике работу по формированию института общественных инспекторов. Поступили предложения наделять таких инспекторов полномочиями по проверке разрешений на охоту. По словам охотников, это будет способствовать борьбе с браконьерами.

Как рассказал Виктор Россыпнов, значительная часть предложений может быть решена только на федеральном уровне. В настоящее время формируется пакет предложений, с которым министерство намерено обратиться в соответствующие органы. Часть предложений может быть реализована на республиканском уровне. Министерство разрабатывает необходимые меры.