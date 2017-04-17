Карельские сенаторы отчитались о своих доходах

Декларации о доходах сенаторов опубликованы на сайте Совфеда России. Доходы карельских сенаторов, судя по документам, существенно разнятся. Так, Игорь Зубарев, успешно совмещающий свою политическую деятельность с бизнесом, заработал в прошлом году 124 миллиона 267 тысяч рублей.

В собственности у Зубарева также находятся три земельных участка, три жилых дома, три квартиры, гараж, а среди иного имущества числится даже ветроэнергетическая установка.

Доход Сергея Катанандова оказался не столь впечатляющим. За прошлый год он заработал 5 миллионов рублей. Задекларированный доход супруги составил почти 309 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом доход сенатора практически не изменился, а вот супруга заработала намного меньше. В 2015 году ее задекларированный доход превышал 15 миллионов рублей. Такая разница могла возникнуть из-за того, что доход за 2015 год мог вырасти из-за продажи имущества.

В собственности у четы находятся четыре земельных участка общей площадью чуть больше гектара, два дома с мансардой, три квартиры общей площадью 33 квадратных метра.