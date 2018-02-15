Карельские парламентарии предложили обеспечить инвалидов-опорников спецтранспортом

Сегодня на сессии Заксобрания Карелии парламентарии предложили обеспечить инвалидов-опорников спецтранспортом. Депутаты уже подготовили и приняли соответствующее обращение в адрес министра труда и соцзащиты России Максима Топилина.

Авторы обращения – депутаты Элиссан Шандалович, Марина Гуменникова и Алексей Хейфец. Они отмечают, что инициатива родилась в ответ на многочисленные обращения избирателей, имеющих инвалидность. Ранее в федеральном законодательстве действовала такая мера соцподдержки как обеспечение спецтранспортом, однако норма утратила свою силу.

–Сегодня разработаны федеральные и региональные программы, которые направлены на создание безбарьерной среды. Реализуется государственная программа «Доступная среда», действие которой планируется продлить до 2025 года. Но люди с ограниченными возможностями здоровья зачастую не могут просто доехать до нужной организации. Поэтому они вынуждены нанимать такси, просить помощи родственников и знакомых или искать иные варианты передвижения, – поясняет Марина Гуменникова. – Мы не говорим в обращении о транспортном средстве как таковом. В первую очередь, речь идет о средстве реабилитации, то есть о приспособленном под нужды инвалида автомобиле, который поможет гражданам сохранить активность, полноценно решать бытовые и иные вопросы, позволит быть более самостоятельными.

Таким образом, карельский парламент просит министра труда и соцзащиты Максима Топилина рассмотреть возможность обеспечения спецтранспортом инвалидов при наличии медицинских показаний за счет средств федерального бюджета. В ближайшее время документ будет направлен в адрес профильного министерства.