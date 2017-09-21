Карельские депутаты предложили способ борьбы с нарушителями ночной тишины

Депутаты Заксобрания Карелии направят в Госдуму проект федерального закона о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарии предлагают установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан, а также вернуть сотрудникам полиции право составлять протоколы об этих правонарушениях.

Автором законопроекта выступил депутат Николай Зайков, коллеги по парламенту поддержали его инициативу сегодня на сессии.

Сейчас в большинстве регионов России есть законодательные нормы, предусматривающие ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Эти нормы успешно применялись, пока протоколы составляли сотрудники полиции.

Затем в КоАП были внесены изменения, и сейчас обязанность составления этих протоколов возложена на органы исполнительной власти в регионах. Однако только у сотрудников полиции есть особый правой статус, который позволяет требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, проверять документы, удостоверяющие личность и так далее. Кроме того, полицейские обладают особыми атрибутами своего статуса, такими как форменная одежда и служебное оружие.

Сотрудники структур исполнительной власти, которые сегодня имеют право составлять протоколы, такими преимуществами не обладают, и это ведет к уклонению нарушителей от ответственности. Проблема актуальна для всех регионов страны, подчеркивают в карельском парламенте, и для ее решения необходимо принять соответствующий федеральный закон.

На этой же сессии депутаты проголосовали за то, чтобы направить в Госдуму еще один проект федерального закона. Он предлагает усилить ответственность за нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. С инициативой выступил депутат Александр Федичев.

Сегодня федеральным законодательством установлены особые требования к розничной продаже алкогольной продукции в организациях общественного питания (кафе, бары, рестораны и т.д.). В частности, запрещена розничная продажа алкоголя без вскрытия упаковки. Но за нарушение этих правил могут быть привлечены к административной ответственности только должностные или юридические лица, а те, кто непосредственно продает алкогольную продукцию, как правило, к ним не относятся и привлечь их к административной ответственности по действующему законодательству невозможно. Решить эту проблему призвана инициатива карельских депутатов.